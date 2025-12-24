Babyconnect in gebruik genomen in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg is deze maand het digitale programma Babyconnect in gebruik genomen. De officiële start vond plaats in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen, waar zorgverleners uit de regionale geboortezorg bijeenkwamen. Met Babyconnect moeten medische gegevens rond zwangerschap, bevalling en kraamperiode sneller en veiliger worden gedeeld. Het programma is bedoeld om ervoor te zorgen dat moeder en kind op het juiste moment de juiste zorg ontvangen, doordat zorgverleners beter en tijdiger over dezelfde informatie beschikken.

Babyconnect is een landelijk programma dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg versnelt en standaardiseert. Bij de ingebruikname ervan waren onder meer gynaecologen en klinisch verloskundigen aanwezig, evenals polimedewerkers van het Maastricht UMC+ en Zuyderland. Ook verloskundigen uit de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en vertegenwoordigers van kraamzorgorganisaties uit Zuid-Limburg namen deel aan de aftrap.

Viewer

Babyconnect maakt gebruik van een viewer, een extra scherm binnen het bestaande zorgsysteem. De gegevens blijven opgeslagen bij de oorspronkelijke zorgverlener, maar kunnen indien nodig volledig worden geraadpleegd door andere behandelaren in de zorgketen. Dat bespaart tijd en voorkomt dubbel werk. Het systeem fungeert daarmee als een digitaal doorgeefluik en vormt geen nieuw, afzonderlijk ziekenhuisdossier.

Gegevens delen kan alleen met toestemming van de patiënt/cliënt. Alleen zorgverleners met een behandelrelatie mogen de gegevens zien en inzage wordt gelogd. Ziekenhuizen en praktijken volgen daarbij de regels van de AVG en de zorgnormen voor informatiebeveiliging.

Voor (aanstaande) ouders moet de winst vooral voelbaar zijn in de dagelijkse zorgpraktijk. Dat betekent: minder herhaling van informatie, snellere overdrachten en bij iedere volgende stap een completer beeld, van de verloskundigenpraktijk tot aan de bevalling en de kraamzorg. Het landelijke programma werkt er tegelijkertijd naartoe dat cliënten hun medische gegevens in een latere fase stap voor stap ook zelf kunnen inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Rol van Zuyderland en regionale partners

Zuyderland spreekt van een belangrijke stap in de regionale samenwerking. Door patiëntgegevens snel en eenvoudig met elkaar te kunnen inzien, ontstaat volgens het ziekenhuis een betere samenhang in de geboortezorg. De ingebruikname van Babyconnect markeert daarmee een mijlpaal die moet bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg voor moeder en kind. Tegelijkertijd levert het zorgverleners praktische voordelen op, omdat relevante informatie van andere betrokken professionals direct digitaal beschikbaar is in het eigen zorgsysteem.

Vanaf 2020 werkten verschillende regionale partnerschappen aan de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Op 8 juni 2022 maakte het ministerie van VWS bekend extra geld beschikbaar te hebben gesteld voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het doel hiervan was dat het overgrote merendeel van de VSV’s en IGO’s zou gaan deelnemen aan deze digitaliseringsslag, omdat alleen dan het optimale resultaat kon ontstaan.