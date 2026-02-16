Medicijnen zijn niet perfect. Waarom digitale hulpmiddelen dan wel?

Liz Ashall-Payne, oprichter en directeur van Orcha, zegt dat digitale gezondheidszorg tal van nieuwe hulpmiddelen en ideeën biedt, maar nog steeds te kampen heeft met een gebrek aan vertrouwen en echte integratie in de zorg. Voor haar hangt de toekomst minder af van meer apps of AI-hype en meer van systemen die persoonlijk en transparant zijn en geïntegreerd zijn in de gezondheidszorg.

Digitale gezondheidszorg, zoals gezondheidsapps, voelt nog steeds complexer aan dan alledaagse consumententechnologie. Gezondheidscoaches geven antwoorden die herhaalbaar zijn, niet zijn aangepast aan de behoeften van een individu, of saai zijn. Hoe kunnen we dit veranderen?

We veranderen dit door digitale gezondheidszorg het gevoel te geven dat deze voor mij is gemaakt, niet voor iedereen. Dat begint met duidelijkheid over voor wie een product eigenlijk bedoeld is. Een 80-jarige versus een zelfverzekerde 15-jarige, beiden met angstgevoelens, hebben totaal verschillende ervaringen nodig. Wanneer apps iedereen willen bedienen, worden ze generiek.

Personalisatie moet echt zijn. Advies moet inspelen op iemands doelen, zelfvertrouwen en dagelijkse realiteit, in plaats van steeds dezelfde standaardantwoorden te geven. AI kan helpen, maar alleen als het gebaseerd is op een duidelijk begrip van de persoon die het gebruikt. Wanneer we ontwerpen rond een specifiek mens, voelt digitale gezondheid niet langer klinisch aan, maar echt nuttig.

Toen digitale gezondheidszorg in de jaren 80 en 90 begon, waren er geen standaarden of voorschriften. Dit leidde tot chaos op het gebied van gegevens en een gebrek aan interoperabiliteit. We hebben nu meer standaarden en voorschriften, maar de digitale transformatie in de gezondheidszorg is nog steeds niet voltooid. Waarom?

Omdat standaarden alleen niet voldoende zijn. Een norm zonder garantie en verspreiding is grotendeels zinloos. Tegenwoordig wordt er veel energie gestoken in het debat over welke standaarden “juist” zijn. Maar zodra ze er zijn, valt de verantwoordelijkheid vaak tussen wal en schip: wie test producten, beoordeelt ze opnieuw als ze veranderen en zorgt ervoor dat betrouwbare oplossingen bij de juiste mensen terechtkomen?

Onderzoek toont consequent aan dat patiënten en clinici geen technische standaarden willen interpreteren. Ze willen iets eenvoudigs dat ze kunnen vertrouwen, een duidelijk keurmerk of label. Om dat te realiseren is niet alleen een norm nodig, maar ook een systeem: een systeem dat de norm toepast, in de loop van de tijd waarborgt en betrouwbare producten aan de markt koppelt.

We moeten van standaarden naar systemen gaan.

U hebt herhaaldelijk gezegd dat er geen digitale gezondheidszorg mogelijk is zonder vertrouwen. Maar geen enkel digitaal systeem is perfect en er zullen altijd problemen zijn, zoals datalekken of fouten. Hoe kunnen we vertrouwen en veiligheid ontwerpen om innovatie te versnellen?

Dit is een zeer belangrijke vraag, omdat angst voor risico's vaak een rem is op de acceptatie. Gezondheidszorgsystemen lijken soms te verwachten dat digitale gezondheidszorg perfect is, maar niets is ooit perfect. We verwachten ook geen perfectie van medicijnen. Elk medicijn wordt geleverd met duidelijke informatie over bijwerkingen, risico's en voor wie het geschikt is. Digitale gezondheidszorg heeft dezelfde mentaliteit nodig.

De echte vraag is niet “is dit perfect voor iedereen?”, maar “voor wie is dit bewezen en voor wie niet?”. Als een product niet goed werkt voor iemand die slechtziend of doof is, betekent dat niet dat het slecht is. Het betekent dat het niet voor die gebruiker is ontworpen. Eén maat past niet iedereen.

Openheid over beperkingen en risico's wekt vertrouwen. Het geeft mensen de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Dat soort transparantie remt innovatie niet, maar zorgt ervoor dat deze met vertrouwen vooruit kan gaan.

Waar gaan gezondheidszorgsystemen volgens uw wereldwijde ervaring het vaakst de mist in met digitale gezondheidszorg?

Ik kan herhalen wat ik al heb gezegd: ze richten zich op de norm, niet op het systeem. Er wordt vaak veel te veel aandacht besteed aan de stok en te weinig aan de wortel. Een technologie voldoet misschien aan een norm of aan wettelijke vereisten, maar wat dan? Vaak gebeurt er niets. Het wordt niet verspreid, aanbevolen, vergoed of geïntegreerd in zorgtrajecten.

Als we willen dat digitale gezondheidszorg een succes wordt, hebben we systemen nodig die technologie niet alleen goedkeuren, maar ook actief helpen om de mensen te bereiken die het nodig hebben. Dat is waar gezondheidszorgsystemen het vaakst tekortschieten – en waar we nog steeds de grootste kans hebben om dit goed aan te pakken.

Wat zal uiteindelijk bepalen of digitale gezondheidszorg mainstream wordt of marginaal blijft?

Voordat we ons afvragen of digitale gezondheidszorg mainstream zal worden, moeten we definiëren wat ‘mainstream’ betekent. De oorspronkelijke visie was volledige integratie in de klinische zorg, dat wil zeggen, voorgeschreven zoals medicijnen, met duidelijke vergoedingen en gestructureerde zorgtrajecten. De vooruitgang op dat gebied verloopt trager dan velen hadden verwacht.

Als reactie hierop hebben bedrijven zich aangepast. Veel bedrijven werken nu met hybride modellen: direct-to-consumer, omdat mensen willen betalen voor hulpmiddelen die hen helpen, naast B2B- of B2B2C-routes, die langzamer maar duurzamer zijn. De markt evolueert uit noodzaak.

Uiteindelijk komt mainstream acceptatie neer op twee dingen: gebruik en duurzaamheid. Als mensen digitale gezondheidstools herhaaldelijk en zinvol gebruiken, worden ze normaal. Als ze ongeopend blijven liggen, blijven ze marginaal.

Maar zelfs een hoge betrokkenheid is niet voldoende zonder een haalbaar inkomsten- of vergoedingsmodel. Echte gebruikerswaarde, gecombineerd met een duurzaam commercieel traject. Dat is wat zal bepalen of digitale gezondheidszorg echt mainstream wordt.

We weten dat gezondheidsvragen meer dan 5% van alle dagelijkse ChatGPT-berichten uitmaken. Generatieve AI wordt voor velen een gezondheidscoach – en het is niet eens gecertificeerd voor medische doeleinden. Hoe ziet u de rol van genAI in de gezondheidszorg?

Het verbaast me niet dat zoveel ChatGPT-gesprekken over gezondheid gaan. Als mensen zich zorgen maken of in de war zijn, zoeken ze naar antwoorden – en nu praat het antwoord terug. Generatieve AI vult een leemte op. Het is direct, toegankelijk en oordeelt niet, waardoor het voor velen aanvoelt als een gezondheidscoach. Het kan briljant zijn in het helpen van mensen om informatie te begrijpen, medische taal te vertalen of zich voor te bereiden op afspraken.

Maar we moeten duidelijk zijn. Er is een verschil tussen ondersteuning en klinische zorg. Gezondheidszorg draait niet alleen om nuttige antwoorden, maar ook om veilige, op bewijs gebaseerde beslissingen. Wanneer AI zich zonder regelgeving of garanties gaat bezighouden met gepersonaliseerd medisch advies, moeten we voorzichtig zijn.

De toekomst draait niet om het vervangen van clinici. Het gaat om het verminderen van wrijving, het helpen van mensen bij het navigeren door het systeem en het met meer vertrouwen betrekken bij hun zorg. Als we transparant zijn over wat deze tools wel en niet kunnen, en de juiste vangrails plaatsen, kan generatieve AI de gezondheidszorg versterken in plaats van ondermijnen.

Zullen alle digitale gezondheidsapps moeten overstappen op intuïtieve, AI-gestuurde coaches die patiënten verwachten te gebruiken, met een bruikbaarheid en gebruikerservaring die vergelijkbaar is met ChatGPT, Gemini of Co-Pilot?

Nee, ik denk niet dat elke digitale gezondheidsapp een AI-gestuurde coach moet worden. Wat mensen waarderen in tools zoals ChatGPT is de ervaring. Het is intuïtief, conversatiegericht en gemakkelijk. Sommige digitale gezondheidstools zijn gemaakt om één ding heel goed te doen. Het toevoegen van AI zou in die gevallen eerder complexiteit dan waarde kunnen creëren.

Dat gezegd hebbende, zijn de verwachtingen veranderd. Digitale gezondheid moet eenvoudig, responsief en menselijk aanvoelen. Als het onhandig aanvoelt, zullen mensen het niet gebruiken. De echte vraag is of het iemand echt helpt op een manier die natuurlijk en moeiteloos aanvoelt. Als dat het geval is, zal het slagen, met of zonder chatbot.

Het is 2030 en je moet analyseren wat er mis is gegaan in de digitale gezondheidszorg tussen 2020 en 2025. Wat zou dat zijn?

Terugkijkend vanuit 2030 was het probleem niet een gebrek aan innovatie. Tussen 2020 en 2025 was innovatie overal. Wat misging, was hoe we ermee omgingen.

Ten eerste verwarden we noodmaatregelen met langetermijntransformatie. Tijdens COVID werden digitale tools in hoog tempo uitgerold. Maar toen de druk afnam, vielen veel systemen terug in oude modellen. We hebben voortdurend geëxperimenteerd, maar hebben digitale technologie niet geïntegreerd in zorgtrajecten, vergoedingen of personeelsbeleid.

Ten tweede hebben we ons meer gericht op glanzende technologie dan op infrastructuur. AI, apps en platforms maakten een enorme vlucht, maar interoperabiliteit, workflowintegratie en inkoopmodellen bleven achter. Technologie kan niet opschalen als deze buiten het systeem blijft.

Ten derde hebben we gedebatteerd over standaarden en voorschriften, maar hebben we niet de zekerheid en distributiesystemen opgebouwd die nodig zijn voor echte acceptatie. Goedkeuring stond niet gelijk aan acceptatie.

Ten slotte hebben we duurzame bedrijfsmodellen en gedragsverandering over het hoofd gezien. Geweldige producten zonder vergoeding hebben het niet overleefd. En digitale gezondheid gaat evenzeer over culturele verandering als over technische verandering. Het probleem was niet dat digitale gezondheid niet werkte. Het probleem was dat we het ecosysteem eromheen niet snel genoeg hebben opgebouwd.