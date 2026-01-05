AI helpt maagkankerrisico herkennen via endoscopie

In veel delen van de wereld werken artsen onder omstandigheden met beperkte toegang tot gespecialiseerde diagnostiek en expertise. Geavanceerde tests en specialistische ondersteuning zijn vaak niet direct beschikbaar, terwijl de klinische behoefte groot is. In zulke omgevingen kan kunstmatige intelligentie (AI) een belangrijke brug slaan tussen beschikbare middelen en kwalitatieve zorg.

Bij een gastroscopie (bovenste endoscopie) bekijkt de arts de binnenkant van de maag. Het correct interpreteren van deze beelden vraagt doorgaans jarenlange ervaring en ondersteuning van pathologie, omdat vroege ziekteverschijnselen vaak subtiel zijn. AI kan hierbij helpen door routinematig verzamelde endoscopiebeelden automatisch te analyseren.

Samenwerkend AI-systeem

Onderzoekers van National Taiwan University Hospital en de faculteit Computer Science & Information Engineering van National Taiwan University ontwikkelden een AI-systeem dat bestaat uit meerdere samenwerkende modellen. Het systeem is getraind op grote aantallen endoscopiebeelden, gekoppeld aan door specialisten geïnterpreteerde pathologiegegevens. Zo leert de AI hoe experts maagafwijkingen herkennen.

De technologie selecteert automatisch beelden van goede kwaliteit, richt zich op de juiste maagregio’s en markeert relevante oppervlakkige en vasculaire kenmerken die kunnen wijzen op ziekte.

Meerwaarde voor zorg

Het AI-systeem kan snel tekenen herkennen van een Helicobacter pylori-infectie en vroege veranderingen in het maagslijmvlies die samenhangen met een verhoogd risico op maagkanker. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad Endoscopy.

Voor artsen in de eerste lijn of in afgelegen gebieden kan deze ondersteuning het verschil maken. AI helpt hen gerichter te beoordelen wat zij zien en welke vervolgstap nodig is: aanvullende diagnostiek, behandeling tegen H. pylori of intensievere endoscopische follow-up. Hierdoor kunnen risicovolle situaties eerder worden herkend, ook wanneer specialistische zorg niet in de buurt is.

Volgens eerste auteur Tsung-Hsien Chiang helpt AI artsen bovendien om preciezer te rapporteren. “Door te leren van grote datasets met gekoppelde histopathologie kan AI maagbevindingen consistenter en nauwkeuriger beschrijven. Dat voorkomt vage termen zoals ‘gastritis’, die weinig houvast bieden voor verdere behandeling.”

Digitale assistent

Hoofdonderzoeker Yi-Chia Lee benadrukt dat AI geen vervanging is van de arts. “AI fungeert als digitale assistent die het klinisch oordeel ondersteunt. Door naadloos aan te sluiten op bestaande zorgprocessen draagt AI bij aan meer consistente kwaliteit van zorg en helpt het de kloof te verkleinen tussen goed uitgeruste ziekenhuizen en zorg in afgelegen gemeenschappen.”

Doel van deze studie is aantonen dat AI in de praktijk kan bijdragen aan vroegtijdige detectie en meer gelijkwaardige toegang tot hoogwaardige diagnostiek. De studie is ook een extra 'bewijs' dat AI een steeds grotere rol speelt in de diagnostiek van colorectale kanker.

Meta-review

Enkele weken geleden schreven wij over een meta-review waarvoor 80 studies uit de periode 2020–2024 geanalyseerd werden. Die review concludeerde dat AI-toepassingen, met name deep learning, effectief zijn in het hele diagnostische traject. Denk aan realtime poliepdetectie tijdens colonoscopie, het onderscheiden van goedaardig en kwaadaardig weefsel en het voorspellen van ziekteprogressie.

AI-systemen verbeteren de consistentie van klinische besluitvorming en verkleinen de kans op gemiste laesies. Geavanceerde segmentatiemodellen dragen bij aan nauwkeuriger stadiëring en gerichtere behandelplanning. Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers het belang van verklaarbare AI, zodat clinici inzicht krijgen in de besluitvorming van algoritmen en vertrouwen kunnen opbouwen.