AI-model kan ernstige infecties bij prematuren voorspellen

Onderzoekers van Máxima MC en de Technische Universiteit Eindhoven hebben een kunstmatig-intelligent model ontwikkeld dat vroegtijdig kan voorspellen of te vroeg geboren baby’s een ernstige infectie ontwikkelen, tot zes uur vóór de eerste symptomen. Deze infecties vormen een belangrijke oorzaak van sterfte en complicaties op de neonatale intensive care (NICU). Samen met Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en een Amerikaans universitair ziekenhuis testten zij twee modellen.

Het ene model gebruikte meerde lichaamsfuncties zoals hartslag, ademhaling en beweging. Het andere, deep learning- model keek alleen naar de hartslagintervallen (RR-intervallen).Het deep learning-model werkte het meest effectief in het ziekenhuis waar het is ontwikkeld, Máxima MC.

In andere ziekenhuizen, met name in de Verenigde Staten, nam de nauwkeurigheid af, onder meer door verschillen in apparatuur, patiëntpopulaties en zorgprotocollen. Het model dat uitsluitend hartslagintervallen analyseert, bleef echter relatief goed presteren, wat suggereert dat dergelijke modellen beter bestand zijn tegen variaties tussen ziekenhuizen.

Samenwerking en standaardisatie

De studie benadrukt het belang van standaardisatie van meetmethoden en zorgprotocollen. Ook werd het belang van betere data-uitwisseling tussen ziekenhuizen, zowel nationaal als internationaal, duidelijk. Want alleen met grotere en diverse datasets kunnen robuuste voorspelmodellen worden ontwikkeld die breed toepasbaar zijn in de praktijk.

Dit onderzoek maakt deel uit van het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), een samenwerkingsverband tussen Máxima MC, TU/e, Philips, Catharina Ziekenhuis en Kempenhaeghe. Binnen e/MTIC is het HASTA-project opgezet, waarin zorg, technologie en onderzoek samenkomen om de zorg voor kwetsbare pasgeborenen fundamenteel te verbeteren. Met financiële steun van het Universiteitsfonds Eindhoven, het Máxima MC Fonds, Nemo Healthcare en Holland High Tech | TKI HSTM kon onderzoeker Zheng Peng het AI-model ook testen in ziekenhuizen in Rotterdam en de Verenigde Staten.

Voorspellen via AI-model

Eerder dit jaar berichtten we over het feit dat ChipSoft samen met de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Maxima MC in Veldhoven een AI-model heeft ontwikkeld om het risico op Retinopathie van prematuriteit (ROP) bij extreem vroeggeborenen beter te voorspellen. ROP ontstaat wanneer de bloedvaten in het netvlies zich abnormaal ontwikkelen, wat kan leiden tot slechtziendheid of blindheid.

Momenteel worden alle prematuren van minder dan dertig weken routinematig gescreend, een belastend en pijnlijk onderzoek waarbij het netvlies herhaaldelijk door een oogarts wordt gecontroleerd. Het AI-model gebruikt gegevens uit het elektronisch patiëntendossier (HiX), zoals laboratoriumwaarden, continue metingen (temperatuur, hartslag, zuurstofsaturatie) en basisinformatie (gewicht, geboortedatum).