Gelre komt met AI-oplossingen voor HiX op IC

AI-oplossingen van Pacmed worden geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier HiX van ChipSoft. Zorginstellingen die met HiX werken, kunnen de technologie daardoor direct binnen hun bestaande werkprocessen inzetten. De eerste implementatie vindt plaats bij Gelre ziekenhuizen, waar op de intensive care een AI-toepassing van Pacmed wordt gebruikt die binnen het patiëntendossier is geïntegreerd. De koppeling moet het voor ziekenhuizen eenvoudiger maken om AI-toepassingen structureel in de klinische praktijk te gebruiken.

De integratie loopt via de Data Driven Analysis-module (DDA) van HiX. Daarmee ontstaat een gestandaardiseerde aansluiting op basis van FHIR, waarmee zowel historische als real-time patiëntdata beschikbaar zijn voor de algoritmen. Volgens de betrokken partijen maakt dat bredere inzet binnen HiX-ziekenhuizen mogelijk, terwijl de belasting voor IT-afdelingen beperkt blijft.

Concentreren op expertise

Pacmed ontwikkelt sinds tien jaar AI-modellen voor de zorg. Tot nu toe vroegen implementaties om maatwerk per ziekenhuis, waarbij de benodigde historische en real-time data via verschillende omgevingen en dataplatforms werd ontsloten. Volgens Bas Vonk van Pacmed is het voor het zorg-ICT-landschap cruciaal dat ChipSoft functionaliteit ontwikkelt om HiX-data op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te maken. Hierdoor kunnen andere partijen zich volgens hem concentreren op hun eigen expertise, zoals Pacmed dat doet met het verwerken en verrijken van data en het ontwikkelen van AI-toepassingen die de zorg verbeteren en toegankelijker maken.

Vonk benadrukt dat deze werkwijze ook de druk op IT-teams in ziekenhuizen verlaagt. Beheerteams hoeven zich vooral te richten op het inpassen in de bestaande architectuur en het monitoren van datastromen. Ook bij nieuwe softwareversies blijft de dataontsluiting werken zonder extra werk voor het ziekenhuis. Mark Feenstra, ICT Architect bij Gelre Ziekenhuizen vult aan: “De integratie die Pacmed samen met de ChipSoft DDA‑module heeft gerealiseerd, heeft als een versneller gewerkt. Gelre ziekenhuizen integreert met externe partijen via de Cloverleaf Integration Suite, wat lang niet altijd vanzelfsprekend is om voor elkaar te krijgen.”

Volgens Feenstra verliep de integratie die Pacmed en ChipSoft hebben gerealiseerd vlotter en sneller dan bij eerdere projecten, mede dankzij de goede samenwerking. Ze verwachten dat de waarde van deze aanpak verder toeneemt wanneer dezelfde methode ook bij toekomstige uitbreidingen met nieuwe AI-modellen kan worden toegepast.

Capaciteitsmonitor IC

Bij Gelre ziekenhuizen ondersteunt Pacmed in eerste instantie met de Capaciteitsmonitor. Deze AI-gedreven capaciteitsvoorspeller geeft teams op de intensive care, een week vooruit, inzicht in de verwachte bezetting en personeelsbehoefte. Het model combineert real-time patiëntgegevens over de actuele IC-bezetting met historische patronen en voorspellingen van verwachte instroom, ligduur en uitstroom van patiënten. Op basis daarvan wordt een prognose gemaakt van de benodigde inzet van verpleegkundig personeel.

De korte-termijnvoorspellingen ondersteunen IC-teams bij het tijdig en goed onderbouwd op- of afschalen wanneer de verwachte werkdruk verandert. Door beter in te spelen op pieken en dalen in patiëntenstromen kan schaarse capaciteit, vooral verpleegkundig personeel, gerichter en voorspelbaarder worden ingezet. Arjen van Hengel, projectmanager Research & Development bij ChipSoft zegt dat deze samenwerking goed laat zien hoe AI praktisch toepasbaar wordt binnen het EPD. “Pacmed brengt veel ervaring mee op het gebied van AI in de zorg. Door deze expertise te integreren in HiX ontstaat een oplossing die zorgverleners ondersteunt en die schaalbaar is naar andere usecases en ziekenhuizen.”

Uit te breiden

De samenwerking past bij de ambitie van Gelre ziekenhuizen voor een toekomstbestendige oplossing die eenvoudig is uit te breiden. Voor Pacmed betekent de integratie een volgende stap richting brede en laagdrempelige inzet van AI binnen HiX. Naast de zorginhoudelijke voordelen vermindert de samenwerking de druk op IT-teams. ChipSoft en Pacmed verzorgen samen de technische ontsluiting van HiX-data, terwijl Pacmed met medisch specialisten de inhoudelijke analyse doet. Dankzij de DDA-module en standaard content verloopt toekomstige implementatie snel en gestandaardiseerd.

HiX Mobile Verpleegkundige

