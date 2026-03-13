Microsoft introduceert AI-gestuurde Copilot Health chatbot

Microsoft heeft Copilot Health geïntroduceerd, een nieuwe door AI aangestuurde gezondheidsassistent die is ontworpen om mensen te helpen hun persoonlijke gezondheidsinformatie te interpreteren en zich effectiever voor te bereiden op gesprekken met zorgprofessionals. De dienst, die momenteel in fasen wordt uitgerold in de Verenigde Staten, heeft als doel gezondheidsdossiers, wearable-gegevens en medische informatie te combineren in één digitale omgeving die gepersonaliseerde inzichten genereert.

Volgens Microsoft creëert de nieuwe functie een speciale en veilige ruimte binnen het Copilot-ecosysteem waar gebruikers gezondheidsgerelateerde gegevens kunnen ordenen en contextuele uitleg over hun gezondheidstoestand kunnen krijgen. Het bedrijf benadrukt dat het systeem bedoeld is om patiënten te ondersteunen en niet om medische professionals te vervangen. Met de introductie van Copilot Health treedt Microsoft in de voetsporen van collega's Open AI met ChatGPT Health en Anthropic met Claude for Helathcare, die beide in de eerste weken van dit jaar zijn geïntroduceerd.

Van gefragmenteerde data naar persoonlijke inzichten

Veel mensen verzamelen al grote hoeveelheden gezondheidsgerelateerde gegevens via wearables, laboratoriumtests en elektronische gezondheidsdossiers. Het interpreteren van deze gegevens en het koppelen ervan aan symptomen of levensstijlfactoren blijft echter een uitdaging.

Copilot Health is ontworpen om informatie uit meerdere bronnen te verzamelen, waaronder activiteitstrackers, slaapgegevens en vitale functies van meer dan 50 draagbare platforms, zoals Apple Health, Oura en Fitbit. Het systeem kan ook verbinding maken met medische dossiers van meer dan 50.000 ziekenhuizen en zorgverleners in de Verenigde Staten via het HealthEx-netwerk, waardoor gebruikers bezoekoverzichten, medicatielijsten en diagnostische resultaten op één plek kunnen bekijken.

Met behulp van AI analyseert het platform patronen in deze datasets om uitleg en suggesties te genereren die gebruikers kunnen helpen hun gezondheid beter te begrijpen. Het kan bijvoorbeeld verbanden tussen slaappatronen, activiteitsniveaus en andere meetbare indicatoren aan het licht brengen.

Toegang tot betrouwbare medische informatie

Microsoft zegt dat Copilot Health ook tot doel heeft de toegang tot betrouwbare gezondheidsinformatie te verbeteren. Het bedrijf meldt dat zijn consumentenplatforms al meer dan 50 miljoen gezondheidsgerelateerde vragen per dag beantwoorden.

Om de betrouwbaarheid van de antwoorden te vergroten, geeft het systeem voorrang aan informatie van erkende gezondheidsorganisaties in meer dan 50 landen. Deze bronnen worden beoordeeld door het klinische team van Microsoft aan de hand van evaluatieprincipes die zijn afgeleid van de National Academy of Medicine. De antwoorden bevatten citaten en links naar de oorspronkelijke bronnen, evenals door experts geschreven uitleg van Harvard Health.

Bovendien is het platform geïntegreerd met realtime directories van Amerikaanse zorgverleners, waardoor gebruikers kunnen zoeken naar clinici op basis van specialisme, locatie, taal en verzekeringsdekking.

AI-gestuurde gezondheidsanalyse

Copilot Health bouwt voort op verschillende lopende AI-initiatieven binnen de gezondheidsonderzoeksactiviteiten van Microsoft. Een voorbeeld hiervan is de Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), een systeem dat is ontworpen om klinische informatie te analyseren en diagnostische redeneringen te ondersteunen. Hoewel dergelijke technologieën nog voornamelijk in onderzoeksomgevingen worden geëvalueerd, kunnen ze uiteindelijk bijdragen aan geavanceerdere gezondheidsanalysemogelijkheden binnen het platform.

Microsoft beschrijft deze ontwikkeling als onderdeel van een bredere ambitie om toegang te bieden tot zeer geavanceerde medische AI-systemen die brede algemene medische kennis kunnen combineren met gespecialiseerde expertise. Het bedrijf verklaart dat nieuwe AI-functies pas na klinische evaluatie zullen worden geïntroduceerd en duidelijk zullen worden gelabeld.

Privacy en veiligheid

Omdat Copilot Health gevoelige medische informatie verwerkt, heeft Microsoft aanvullende privacy- en veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Gezondheidsgerelateerde gesprekken en gegevens worden gescheiden van de algemene Copilot-omgeving en beschermd met encryptie, strikte toegangscontroles en door de gebruiker beheerde gegevensinstellingen.

Gebruikers kunnen gekoppelde gegevensbronnen, zoals elektronische medische dossiers of draagbare apparaten, op elk moment loskoppelen. Microsoft verklaart ook dat persoonlijke gegevens binnen Copilot Health niet zullen worden gebruikt om AI-modellen te trainen.

Het platform is ontwikkeld in samenwerking met een intern klinisch team en met input van een internationale adviesgroep van meer dan 230 artsen uit 24 landen. Microsoft zegt dat het systeem voldoet aan zijn principes voor verantwoord AI, die gericht zijn op transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

Copilot Health heeft ook de ISO/IEC 42001-certificering behaald, een recent geïntroduceerde internationale norm voor AI-beheersystemen.

Alleen in de Verenigde Staten

Microsoft lanceert Copilot Health in eerste instantie in het Engels in de Verenigde Staten voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Het bedrijf heeft een wachtlijst geopend voor vroege gebruikers en is van plan om in de toekomst de taalondersteuning en geografische beschikbaarheid uit te breiden.

Microsoft benadrukt dat Copilot Health niet bedoeld is om medische aandoeningen te diagnosticeren, behandelen of voorkomen en geen vervanging is voor professioneel medisch advies. Het platform is juist ontworpen om mensen te helpen hun gezondheidsinformatie beter te begrijpen en beter geïnformeerde gesprekken met zorgverleners voor te bereiden.