AI verkort wachttijden bij onderzoek naar botbreuken

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zet kunstmatige intelligentie in om röntgenfoto's van patiënten met een mogelijke botbreuk sneller te beoordelen. Door de AI-technologie te integreren in het bestaande zorgproces is het aantal momenten waarop laboranten direct een radioloog moeten raadplegen met 70 procent afgenomen. Daardoor krijgen patiënten sneller een eerste beoordeling en kunnen zorgverleners efficiënter werken. De toepassing sluit aan bij een bredere ontwikkeling in Nederlandse ziekenhuizen, waar AI steeds vaker wordt ingezet ter ondersteuning van radiologische diagnostiek.

Radioloog Dennis Kies en technisch geneeskundige Daphne Hinssen zijn binnen het Catharina Ziekenhuis betrokken bij de implementatie van AI op de afdeling Radiologie. Daarbij ligt de nadruk niet uitsluitend op de prestaties van het algoritme, maar vooral op de manier waarop de technologie het dagelijkse werk kan ondersteunen.

Minder overlegmomenten

De AI-tool analyseert röntgenfoto's direct nadat deze zijn gemaakt en geeft aan of er aanwijzingen zijn voor een botbreuk. De uitkomst wordt vervolgens gecombineerd met de beoordeling van de laborant. Wanneer beide beoordelingen overeenkomen, hoeft de foto in bepaalde situaties niet meer direct met een radioloog te worden besproken. Bij twijfel of afwijkende beoordelingen wordt de radioloog wel geraadpleegd.

Volgens Hinssen heeft deze aangepaste werkwijze het aantal directe overlegmomenten met radiologen met 70 procent verminderd. Voorheen moesten laboranten regelmatig een radioloog inschakelen voor een snelle beoordeling. Dat leidde tot werkonderbrekingen, bijvoorbeeld wanneer een radioloog bezig was met ander onderzoek.

Door de eerste beoordeling anders te organiseren, kan de beschikbare radiologische expertise gerichter worden ingezet. De radioloog blijft wel verantwoordelijk voor de definitieve beoordeling. Alle röntgenfoto's worden achteraf officieel beoordeeld en vastgelegd in een radiologisch verslag.

Sneller duidelijkheid

Voor patiënten kan de nieuwe werkwijze vooral tijdwinst opleveren. Doordat de eerste beoordeling sneller beschikbaar is, kan eerder worden bepaald welke vervolgzorg nodig is. Patiënten met een vermoedelijke botbreuk kunnen bijvoorbeeld sneller worden doorverwezen naar de gipskamer. Wanneer er geen aanwijzingen voor een fractuur zijn, kan eerder worden besloten dat iemand naar huis mag.

Volgens het ziekenhuis zijn de voordelen vooral buiten reguliere kantooruren merkbaar. Op die momenten kan het langer duren voordat een radioloog beschikbaar is voor een tussentijdse beoordeling. De toepassing kan daarnaast bijdragen aan een betere doorstroming op de Spoedeisende Hulp. Het Catharina Ziekenhuis benadrukt dat AI hierbij een ondersteunende rol heeft en geen zelfstandige medische beslissingen neemt.

AI bij beoordeling botbreuken

Het Catharina Ziekenhuis is niet het enige Nederlandse ziekenhuis dat AI gebruikt om de beoordeling van mogelijke botbreuken te versnellen. Sinds begin 2026 werkt ook het Amphia Ziekenhuis in Breda met AI bij het beoordelen van röntgenfoto's. Daar wordt het programma BoneView ingezet, dat binnen ongeveer twee minuten een eerste indicatie geeft. Het systeem onderscheidt drie mogelijke uitkomsten: geen breuk, mogelijk een breuk of een breuk.

De technologie wordt onder meer gebruikt bij patiënten die zich melden op de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost. Net als in het Catharina Ziekenhuis blijft de radioloog verantwoordelijk voor de definitieve beoordeling van de beelden. Bij Amphia wordt BoneView niet toegepast op alle soorten röntgenonderzoek. Beelden van bijvoorbeeld de wervelkolom en schedel vallen buiten deze werkwijze.

Onderdeel van het zorgproces

De ervaringen in Eindhoven en Breda laten zien dat de waarde van AI in de radiologie niet alleen wordt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee afwijkingen worden herkend. Ook de integratie in bestaande werkprocessen speelt een belangrijke rol. Bij het Catharina Ziekenhuis vormt de toepassing voor fractuurdetectie inmiddels een uitgangspunt voor nieuwe AI-projecten binnen Radiologie. Daarbij wordt gekeken naar andere mogelijkheden om medische beelden te analyseren en tegelijkertijd de organisatie van diagnostische processen te verbeteren.

De gemelde vermindering van overlegmomenten laat zien dat aanpassing van de werkwijze meetbare voordelen kan opleveren. Of dergelijke toepassingen ook leiden tot betere diagnostische uitkomsten, vraagt om afzonderlijke evaluatie. De verantwoordelijkheid voor de medische beoordeling blijft daarbij bij de zorgprofessional liggen.