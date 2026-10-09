Waardebepaling van zorginnovaties is nooit af

Een digitale zorgtoepassing kan tijd besparen, maar dat betekent niet automatisch dat hij ook betere ondersteuning oplevert voor cliënten. En wat betekent de inzet ervan voor zaken zoals werkplezier, waardigheid en inclusiviteit? Om te bepalen of technologie voor een doelgroep of zorgsector werkelijk meerwaarde heeft, is een bredere beoordeling nodig dan een berekening van kosten en opbrengsten. Bovendien kan die meerwaarde in de loop van de tijd veranderen, zo benadrukte Henk Herman Nap in een interview in ICT&health 3, 2026.

De hoogleraar aan de TU Eindhoven en expert digitale zorg bij Vilans vertelde in het interview hoe het Consortium Waardebepaling kan helpen om kennis over digitale en hybride zorginnovaties samen te brengen. Aanleiding voor de oprichting van het consortium was de veelheid aan vrijwel identieke pilots in verschillende regio’s. Door bestaand bewijs te verzamelen, kennishiaten vast te stellen en gericht praktijkonderzoek te doen, kunnen organisaties dubbel werk voorkomen en voortbouwen op elkaars resultaten.



Onderzoek naar de inzet van spraakgestuurd rapporteren binnen de langdurige zorg laat volgens Nap zien hoe deze aanpak binnen een jaar inzicht opleverde, onder meer door zeer gestructureerd te werk te gaan. “Binnen een jaar hebben wij met verschillende onderzoeksorganisaties inzicht verkregen in het bestaande bewijs, kennishiaten geïdentificeerd, nieuw bewijs opgehaald in de praktijk en de resultaten gedeeld en voorgelegd aan Digzio.nu en de partijen binnen het Integraal Zorgakkoord.”

Beoordeling geen eindpunt

Een beoordeling is echter geen eindpunt, benadrukt Nap. Technologie krijgt updates en nieuwe functies, terwijl ook de cultuur, context en het beleid in de langdurige zorg veranderen. Daarnaast worden toepassingen vaak gecombineerd: de waarde van een robot kan bijvoorbeeld mede afhangen van de koppeling met een sensor.



“Waardebepaling kan dus niet statisch zijn. Wellicht kunnen we met gebruikersgroepen gaan werken om hierop in te spelen. Ik denk dat veel ouderen erg bereid zijn – en ook heel goed in staat – om hierin te participeren. Daar zijn we nu nog niet mee bezig, maar we moeten er wel over nadenken.”

Breder toepasbaar

De door Vilans ontwikkelde Waardewaaier biedt volgens Nap een gestructureerde, praktische aanpak om zowel harde als zachte kosten en baten inzichtelijk te maken. Naast geld en tijd tellen bijvoorbeeld kwaliteit van leven, werkplezier en verlichting van werkdruk mee. De aanpak biedt bovendien mogelijkheden buiten digitale en hybride zorgtechnologie.



“We kijken ook of we sociale innovatie kunnen meenemen in een waardebepaling-traject”, zegt de hoogleraar. “Dat roept natuurlijk weer nieuwe vragen op over hoe je dat in kaart brengt, maar de processtappen kun je in principe voor elke toepassing gebruiken.”

Dit artikel gemist? Lees het in editie 3, 2026 van ICT&health en in ons online magazine.