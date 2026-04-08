AI versnelt MRI en verbetert beelden in Amsterdams ziekenhuis

Bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam wordt AI ingezet om MRI-scans sneller en scherper te maken. Patiënten liggen korter in de scanner terwijl artsen duidelijkere beelden krijgen. De technologie van Philips helpt zo de wachttijden te verkorten en het zorgsysteem te ontlasten. Volgens betrokkenen verbetert dit zowel de kwaliteit van zorg als de ervaring van patiënt en zorgverlener en draagt bij aan efficiëntere inzet van personeel en middelen.

De verbetering is te danken aan de AI-software van Philips, SmartSpeed Precise op hun BlueSeal MRI scanner. Radioloog Doenja Lambregts legt uit hoe dat mogelijk is: “AI-software helpt de scanner om de beeldinformatie op een slimmere manier om te zetten in plaatjes, waardoor dat veel sneller kan gebeuren. Dat leidt ook tot scherper beeld, omdat patiënten vanwege de verkorte duur minder bewegen.”

AI heeft de potentie om de druk op zorgmedewerkers te verminderen. Lambregts vertelt daarbij nadrukkelijk dat AI niet wordt ingezet voor het stellen van een diagnose of om de beelden te analyseren. Die taken zijn volgens Lambregts nog altijd voorbehouden aan artsen. “Het is altijd een hulpmiddel, waar een heel team van radiologen, laboranten en technici bij betrokken blijft”, voegt Lambregts toe.

Tijdens normale dag-uren

Onlangs bestede ook het RTL-nieuws aandacht aan de inzet van AI-software van Philips in het Antoni van Leeuwenhoek. Techredacteur Wouter van Dijke vertelde dat AI de zorgverleners veel uit handen kan halen zodat er meer patiënten kunnen worden gezien. Dit biedt hoop omdat in de toekomst het tekort aan zorgverleners alleen maar gaat toenemen.

Lambregts illustreert hoe dat tekort aan zorgverleners in de praktijk uitpakte: “Je moet je voorstellen dat we genoodzaakt waren om ook in het weekend en in de avond mensen te scannen. Nu kunnen we onderzoeken veel meer tijdens normale dag-uren inplannen, wat voor zorgverleners prettig is, maar ook voor patiënten zelf.”

Technologische doorbraak

Philips presenteerde de BlueSeal Horizon, een nieuw 3.0T MRI-platform dat volledig zonder helium functioneert, tijdens RSNA 2025. We schreven hierover eind 2025. Volgens Philips betekent dit een belangrijke technologische doorbraak in de medische beeldvorming, doordat het gebruik van vloeibaar helium overbodig wordt en zowel de installatie als het gebruik van MRI-systemen eenvoudiger wordt.

Dankzij AI-gestuurde software zijn bovendien de snelheid en precisie van scans verbeterd. Het platform introduceert daarnaast functies zoals geautomatiseerde planning, real-time scan previews en snellere, scherpere beeldvorming, met als doel workflows in ziekenhuizen te versnellen en de diagnostische nauwkeurigheid verder te vergroten.