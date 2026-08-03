AI Zorg Academy helpt mbo-studenten en docenten op weg

Kunstmatige intelligentie krijgt een steeds grotere rol in de zorgpraktijk. Dat vraagt niet alleen om nieuwe technologie, maar ook om zorgprofessionals die weten hoe zij AI verantwoord kunnen inzetten. Het nieuwe onlineplatform AI Zorg Academy wil mbo-studenten, docenten en zorgprofessionals daarbij ondersteunen met gratis trainingen, praktische tools en lesmateriaal, zodat zij AI-geletterd de zorgpraktijk ingaan.

Volgens Douwe Hardenberg, projectleider AI in de zorg namens DNA (een samenwerking van mbo-organisaties DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college), is dat hard nodig. AI wordt al toegepast in uiteenlopende zorgprocessen, van spraakgestuurd rapporteren tot slimme hulpmiddelen zoals valdetectie. Tegelijk moeten toekomstige zorgprofessionals leren waar AI van toegevoegde waarde is én waar kritisch menselijk oordeel noodzakelijk blijft, vertelt hij in de aankomende editie 4 van ICT&health.



Het platform sluit aan bij de Europese AI-verordening, die organisaties verplicht medewerkers AI-geletterd te maken. AI Zorg Academy vertaalt die opdracht naar de praktijk met laagdrempelige leerroutes waarin deelnemers leren AI te begrijpen, toe te passen, kritisch te beoordelen en verantwoord samen te werken met AI-systemen.

Hulpmiddel voor onderwijs

Voor docenten biedt het platform meer dan achtergrondinformatie. Naast zelfstandig te volgen modules voor studenten bevat AI Zorg Academy werkvormen, handleidingen en lesmateriaal die eenvoudig in bestaande opleidingen kunnen worden geïntegreerd. Zo kunnen opleidingen sneller inspelen op de groeiende rol van AI, terwijl curriculumvernieuwing vaak jaren duurt.



Studenten kunnen daarnaast oefenen met AI-toepassingen die aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk. Zo biedt de chatbot Zorggesprek+ een veilige omgeving om gesprekken met virtuele cliënten te oefenen, inclusief persoonlijke feedback. Ook bevat het platform een AI-dilemmaspel waarmee studenten en zorgprofessionals met elkaar in gesprek gaan over ethische vraagstukken rond AI-gebruik in de zorg.



Hardenberg stelt dat organisaties die aan de slag willen met het vergroten van AI-geletterdheid, hun personeel duidelijk moeten maken dat zij niet vervangen worden door AI, maar juist nieuwe ondersteuning krijgen. "Laat medewerkers ook weten dat hun werk wél gaat veranderen. En dat de organisatie er alles aan doet om medewerkers mee te nemen in de AI-transitie, bijvoorbeeld met trainingen en workshops."



Met deze combinatie van kennis, oefenmateriaal en praktische toepassingen wil AI Zorg Academy studenten én docenten voorbereiden op een zorgpraktijk waarin AI een vanzelfsprekend hulpmiddel wordt, zonder dat het menselijke vakmanschap uit beeld verdwijnt.

Het volledige artikel is vanaf 21 augustus te lezen in ICT&health editie 4, 2026 en in ons online magazine.