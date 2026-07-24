Philips breidt echografiesystemen uit met AI-functionaliteit

Philips heeft in de Verenigde Staten wettelijke goedkeuring gekregen voor Elevate Plus, een uitbreiding van zijn echografieplatform met AI-gestuurde automatisering en geavanceerde beeldvorming. De technologie is beschikbaar voor de echografiesystemen EPIQ Elite en Affiniti en moet zorgverleners ondersteunen bij het sneller verkrijgen van consistente echobeelden van hoge kwaliteit. Volgens Philips draagt dit bij aan gestandaardiseerde onderzoeken en kan het aantal herhaalde scans verminderen.

Elevate Plus beschikt over zowel een CE-markering als een FDA 510(k)-goedkeuring. De software automatiseert delen van de echografieworkflow en ondersteunt gebruikers bij het maken van consistente beelden, ongeacht ervaring of werklast. Philips stelt dat dit het vertrouwen in de onderzoeksuitkomsten vergroot en zorgteams helpt efficiënter te werken in een tijd waarin de zorgvraag toeneemt en personeelstekorten aanhouden.

“Met Elevate Plus benadrukken we onze inzet om AI-ondersteunde echografie verder te ontwikkelen, zodat zorgverleners patiënten meer consistente, efficiënte en betrouwbare echografiezorg kunnen bieden,” zegt Jie Xue, Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips. Xue stelt dat de combinatie van intelligente beeldvorming en AI-gestuurde workflowautomatisering moet bijdragen aan meer gestandaardiseerde echografieonderzoeken, een efficiëntere workflow en snellere, beter onderbouwde klinische besluitvorming bij een groeiende zorgvraag.

Het uitvoeren van abdominale metingen bij echografie is arbeidsintensief en de uitkomsten kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiker. De functie Auto Measure Abdomen, onderdeel van Elevate Plus, gebruikt AI om een aantal routinematige meetstappen te automatiseren. Volgens Philips zorgt dit voor minder variatie tussen gebruikers en kan het de tijd die nodig is voor metingen verkorten, met name in drukke zorgomgevingen. Het bedrijf meldt daarnaast dat de geautomatiseerde metingen in vergelijking met handmatige metingen door klinische experts een nauwkeurigheid van meer dan 93 procent behalen.

Scantijd verkorten

Volgens Gretchen Sammy, echografiemanager bij Boston Medical Center, kan de automatisering van meettaken de scantijd met maximaal 30 procent verkorten zonder dat dit ten koste gaat van de klinische nauwkeurigheid. Tijdens de evaluatie van Elevate Plus bleken de geautomatiseerde metingen volgens haar consistent aan te sluiten bij de verwachtingen van de gebruikers, waardoor tijd kon worden bespaard.

Ook de AI-beslissingsondersteuning van Koios is voortaan geïntegreerd in de EPIQ Elite- en Affiniti-echografiesystemen. Waar de software voorheen alleen buiten het echografiesysteem kon worden gebruikt, kunnen zorgverleners nu tijdens het onderzoek borstafwijkingen en schildkliernodules beoordelen. Volgens Philips geeft de BI-RADS-software binnen enkele seconden een inschatting van het risico op maligniteit, terwijl de TI-RADS-toepassing ondersteunt bij de classificatie van schildkliernodules op basis van een grote dataset met pathologisch bevestigde casussen.

Daarnaast bevat Elevate Plus verbeteringen in de beeldvorming. Zo moet XRes Pro+ zorgen voor scherpere weergave van weefsel en duidelijkere afgrenzingen van anatomische structuren. Super Res MVI Pro is ontwikkeld om kleine bloedvaten en de bloeddoorstroming beter zichtbaar te maken. Volgens Philips kan dit bijdragen aan efficiëntere onderzoeken en het verminderen van het aantal herhaalde scans.

Beveiligingsupdates op afstand

Volgens Philips zijn EPIQ Elite en Affiniti met Elevate Plus ontworpen als modulaire systemen die via software-updates kunnen worden uitgebreid. Ook beveiligingsupdates kunnen op afstand worden uitgevoerd, waardoor de systemen volgens het bedrijf langer inzetbaar blijven zonder grote onderbrekingen van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast beschikken de echografiesystemen over functies voor samenwerking op afstand, waarmee zorgteams op verschillende locaties kunnen samenwerken.

Maria Cristina Chammas, directeur van de afdeling Echografie van het Hospital das Clínicas van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van São Paulo, verwacht dat de automatisering van meettaken met AI de scantijd kan verkorten zonder dat dit ten koste gaat van de klinische nauwkeurigheid. Volgens haar kan dit de workflow verbeteren, repetitieve handmatige handelingen verminderen en bijdragen aan meer consistente onderzoeksresultaten binnen het team.

Groeiende vraag

Vorig jaar schreven we al over de introductie van de Elevate-software voor de EPIQ Elite- en Affiniti-echografiesystemen van Philips. Destijds presenteerde het bedrijf de software als antwoord op de groeiende vraag naar echografie, het tekort aan ervaren echografisten en de hoge werkdruk in de sector.