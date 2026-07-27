BoZ presenteert handreiking voor veilige inzet van AI in de zorg

Organisaties binnen Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben nieuwe richtlijnen gepubliceerd om zorgorganisaties te ondersteunen bij de verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie (AI). De documenten moeten houvast bieden bij de implementatie, inkoop, het gebruik en het beheer van AI-toepassingen. Volgens de initiatiefnemers groeit de rol van AI in de zorg snel, terwijl tegelijkertijd vragen ontstaan over onder meer veiligheid, privacy en de geldende wet- en regelgeving.

Het pakket bestaat uit een handreiking, een overzicht van relevante wet- en regelgeving en een praktische factsheet. De documenten zijn in opdracht van BoZ opgesteld door KPMG, mede op basis van input van aangesloten brancheorganisaties en hun leden. Ze bevatten praktische adviezen voor zorgorganisaties die AI-systemen willen invoeren of al gebruiken en zijn bedoeld om organisaties te helpen AI op een veilige, verantwoorde en juridisch conforme manier toe te passen.

Handreiking

Bij het opstellen van de handreiking is rekening gehouden met de verschillende functies binnen zorgorganisaties. Daardoor kunnen onder meer beleidsmedewerkers, inkopers en IT-beheerders snel inzicht krijgen in de voor hen relevante informatie en verplichtingen. De handreiking gaat uit van het principe van proportionaliteit, waardoor organisaties de inrichting van AI-governance, besluitvorming en toezicht kunnen afstemmen op hun omvang en de risico's van de gebruikte AI-toepassingen.

De aanbevelingen zijn bedoeld als praktische ondersteuning, terwijl de verantwoordelijkheid voor de beoordeling en inzet van AI bij de zorgorganisaties zelf blijft liggen. Het aanvullende overzicht van wet- en regelgeving biedt daarbij extra houvast om de toepasselijke wettelijke verplichtingen in kaart te brengen.

Via verenigingen

De documenten zijn speciaal ontwikkeld voor de leden van de bij BoZ aangesloten brancheorganisaties en worden daarom uitsluitend via deze verenigingen verspreid. Het kennispakket is bedoeld voor gebruik binnen de aangesloten zorgorganisaties en is niet bestemd voor verspreiding of gebruik door externe partijen.

De nieuwe handreiking sluit aan bij eerdere aandacht voor de kansen en randvoorwaarden van AI in de zorg. Zo berichtten we in maart vorig jaar al over een rapport van ZonMw, waarin werd geconcludeerd dat eerst zes belangrijke kennishiaten moeten worden aangepakt voordat AI verantwoord en breed kan worden toegepast. Volgens ZonMw kan AI bijdragen aan betere toegang tot zorg, gezondheidsbevordering en een vermindering van administratieve lasten, mits de benodigde kennis, wetenschappelijke onderbouwing en randvoorwaarden op orde zijn.