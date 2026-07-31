AI helpt wijkverpleegkundige met omslag naar proactief werken

Hoe zorg je ervoor dat wijkverpleegkundigen niet vooral achteraf registreren, maar juist tijdens hun werkproces beter onderbouwde keuzes kunnen maken? Met die vraag ontwikkelde VVT-zorgorganisatie Sensire het AI-ondersteunde systeem Sensii. De toepassing begeleidt zorgprofessionals stap voor stap door het verpleegkundig proces en moet bijdragen aan meer ruimte voor vakmanschap, betere besluitvorming en uiteindelijk toekomstbestendige zorg.

Volgens Corien Veeneman, Chief Information Officer (CIO) van Sensire, is Sensii ontwikkeld om de omslag te maken van reactief naar proactief werken. In plaats van registreren achteraf ondersteunt het systeem verpleegkundigen tijdens het zorgproces zelf. Daarbij staan Positieve Gezondheid, klinisch redeneren en het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten centraal.



Ook Vanessa Schroer, Chief Nursing Officer (CNO) van Sensire, ziet dat zorgprofessionals hierdoor bewuster naar de situatie van een cliënt kijken. Het systeem helpt hen om cliëntkenmerken systematisch in kaart te brengen, passende interventies te kiezen en keuzes beter te onderbouwen.

Daardoor ontstaat niet alleen ondersteuning tijdens het werk, maar ook waardevolle informatie om van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. “Alles wat zorgverleners vastleggen, krijgen ze terug in de vorm van een advies of samenvatting”, zegt Schroer. “Daardoor ervaren ze meteen het nut van wat ze invoeren.”

Volgende ontwikkelstappen

De basis van Sensii staat inmiddels. De komende jaren wil Sensire het systeem uitbreiden met tientallen gespecialiseerde zorgpaden, zodat verpleegkundigen automatisch suggesties krijgen voor passende behandelroutes. Daarnaast onderzoekt de organisatie toepassingen zoals spraakgestuurd rapporteren en ondersteuning bij de keuze en bestelling van hulpmiddelen.



“Het idee is dat het systeem straks kan meedenken over welk materiaal nodig is en dat direct regelt”, aldus Veeneman. “Daarmee ontlast je de zorgprofessional echt in het dagelijks werk.”



Uiteindelijk wil Sensire de verzamelde data ook benutten om het verpleegkundig proces verder te verbeteren en zorgprofessionals gerichter te ondersteunen, zonder dat het professionele oordeel van de verpleegkundige uit handen wordt genomen.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 2, 2026 en in ons online magazine.

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