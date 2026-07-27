Werken wanneer het past, zonder in te leveren op zorg

De personeelstekorten in de ouderenzorg vragen om andere manieren van organiseren. VVT-zorgaanbieder Sensire speelt daarop in met UMatch, een systeem waarbij medewerkers zelf aangeven wanneer zij beschikbaar zijn. Een algoritme koppelt daarna de zorgvragen automatisch aan hun agenda. Het doel is tweeledig: de beschikbare capaciteit slimmer te benutten en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

De traditionele manier van roosteren sluit volgens Sensire steeds minder goed aan op de wensen van medewerkers. Door professionals meer regie te geven over hun werktijden, wil de organisatie het behoud van personeel verbeteren én nieuwe medewerkers aantrekken.



Erik-Jan Vlieger, Programmanager Digitalisering en Innovatie bij Sensire, ziet daarin een belangrijke voorwaarde om de gevolgen van de dubbele vergrijzing op te vangen. “Traditioneel is het in de zorg zo dat er van iedereen wordt verwacht dat ze ook weekend-, avond- en vroege diensten oppakken", zo stelt Vlieger in ICT&health 4. "Maar dat past helemaal niet meer bij hoe mensen tegenwoordig willen werken.”



UMatch kijkt niet alleen naar de beschikbaarheid van medewerkers, maar ook naar de aard van de zorgvraag en de reisafstanden. Waar mogelijk wordt de planning aangepast aan de beschikbare capaciteit, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

Van tijd- naar zorgzekerheid

Dat vraagt soms ook een andere blik op de zorgverlening. Niet iedere zorgvraag hoeft op een vast tijdstip plaats te vinden. Volgens Vlieger verschuift de nadruk daarom van tijdszekerheid naar zorgzekerheid: de garantie dat cliënten de benodigde zorg ontvangen, ook als dat niet altijd op het door hen gewenste moment is.



Opvallend is dat cliënten deze andere manier van werken goed lijken te accepteren. Hoewel zij vaker verschillende zorgverleners over de vloer krijgen, blijft de tevredenheid gelijk. “Hoewel cliënten meer wisselende zorgverleners zien, houdt het algoritme ook rekening met waar ons personeel woont. Gevolg is dat cliënten nog steeds vaak dezelfde medewerkers zien.”



Na een gewenningsperiode groeit ook onder medewerkers het enthousiasme. De mogelijkheid om werk beter te combineren met het privéleven maakt Sensire aantrekkelijker als werkgever en verkleint volgens de organisatie bovendien de aantrekkingskracht van het zzp-schap.

Het volledige artikel leest u vanaf 20 augustus in ICT&health 4, 2026 en in ons online magazine.