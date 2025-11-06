AMICE krijgt 20 miljoen voor innoveren van beeldvormingstechnologie

Een landelijk samenwerkingsverband onder leiding van het Erasmus MC ontvangt 19,6 miljoen euro van het NWO-programma Large-Scale Research Infrastructures. Het project, AMICE, investeert de komende tien jaar in de verdere ontwikkeling van geavanceerde beeldvormende technieken zoals MRI, CT en PET. Deze technologieën maken het mogelijk het menselijk lichaam van binnenuit te bestuderen zonder operaties en spelen een sleutelrol in onderzoek naar ziekten en biologische processen via zogenoemde multimodale beeldvorming.

AMICE staat voor Advanced Multimodal Imaging Centers en is een consortium van alle Nederlandse academische ziekenhuizen samen met de technische universiteit Eindhoven en de Wageningen universiteit. Het consortium komt onder leiding te staan van dr. Monique Bernsen, directeur van de Core Facility Applied Molecular Imaging van Erasmus MC.

Nationale infrastructuur

Er wordt geavanceerde, preklinische apparatuur en expertise ontwikkeld en landelijk beschikbaar gemaakt. “Met deze subsidie kunnen we Nederlandse wetenschappers in staat stellen om toponderzoek te doen en een leidende positie in het internationale veld te behouden. We bundelen de preklinische in-vivo beeldvormingsfaciliteiten van alle UMC’s tot één nationale infrastructuur”, legt Bernsen uit.

Het AMICE-consortium richt zich niet alleen op de verbetering van bestaande beeldvormingstechnieken, maar ontwikkelt ook een nieuwe hybride methode die echografie en MRI combineert. Deze technologie maakt het mogelijk om ziekteprocessen in diermodellen nauwkeuriger te bestuderen, wat kan leiden tot betere diagnoses en behandelingen.

Daarnaast speelt kunstmatige intelligentie een belangrijke rol, het wordt ingezet om meer waarde uit onderzoeksdata te halen. Dit gebeurt onder meer via een ‘virtueel muis- en ratmodel’, wat het gebruik van proefdieren kan verminderen. Ook wordt integratie met technieken als microscopie en ruimtelijke-omics mogelijk gemaakt.

Partners

Erasmus MC is penvoerder van het project en coördineert het consortium. Overige partners in AMICE zijn Amsterdam UMC – Locatie AMC; Leids Universitair Medisch Centrum; Radboud Universitair Medisch Centrum; Technische Universiteit Eindhoven – Eindhoven University of Technology; Universitair Medisch Centrum Utrecht; Wageningen University; Universitair Medisch Centrum Groningen; en Maastricht University.

Fantoommodellen

Onderzoekers van Texas Tech University zijn dit jaar ook op zoek gegaan naar alternatieven voor dierproeven bij het testen van nieuwe technologieën voor chirurgische beeldvorming. Ze hebben daarvoor levensechte 3D-geprinte tumormodellen ontwikkeld die mogelijk een alternatief kunnen zijn voor dierproeven.

Deze zogenoemde ‘fantoommodellen’ zijn zo ontworpen dat ze de fysieke en optische eigenschappen van menselijke tumoren nauwkeurig nabootsen. Ze bestaan uit biologisch relevante componenten zoals lipiden, hemoglobine, enzymen, tumorcellen en gelatine en kunnen in verschillende vormen worden geprint om verschillende types tumoren te simuleren.