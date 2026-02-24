Beoordeling nog niet goedgekeurde transformatieplannen stopgezet

Tijdens het recentelijk gehouden Bestuurlijk Overleg IZA hebben de IZA-partijen besloten te stoppen met de beoordeling van transformatieplannen die nog niet zijn goedgekeurd. De pot met transformatiemiddelen is leeg en de wachtrij met aanvragen blijft groeien. Om valse verwachtingen bij indieners te voorkomen, wordt de behandeling van resterende plannen stilgelegd. Voor de eerste twee plannen in de wachtrij is er wel financiering beschikbaar, zo is afgesproken.

De afgelopen maanden zijn nog tal van transformatieplannen tegen het licht gehouden. Desondanks bevinden zich nog altijd voorstellen in de beoordelingsfase. Met het besluit wil het BO IZA duidelijkheid scheppen richting zorgaanbieders en andere betrokken partijen.

Streep getrokken

Nieuwe beoordelingen zouden, zonder beschikbare middelen, slechts leiden tot extra werk en onzekerheid. Door nu een streep te trekken, kiezen de partijen naar eigen zeggen voor transparantie en uitvoerbaarheid. Daardoor kan alle energie en inzet van mensen naar de implementatie van de plannen die zijn goedgekeurd.

Er is nog wel ruimte om de eerste twee plannen in de wachtrij te financiering. Dat zijn de transformatieplannen Regionale vervolgzorg (287) en Bevorderen van zelfredzaamheid in de keten (152). Deze goedkeuring is mogelijk omdat niet alle middelen nodig zijn voor de plannen die onder de reservering vallen voor de thema’s Mentale Gezondheidsnetwerken (MGN), spreiding & concentratie (S&C) en zorgcoördinatie (ZC).

Wachtrij

De wachtrij (excel) omvat inmiddels meer dan veertig plannen en hanteert het uitgangspunt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Komt er budget beschikbaar, bijvoorbeeld doordat lopende plannen goedkoper uitvallen dan geraamd, dan schuift het bovenste plan op de lijst automatisch door voor financiering. Dat scenario doet zich nu voor bij de twee plannen die momenteel bovenaan de wachtrij staan.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had op basis van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor impactvolle transformaties. De Nederlandse Zorgautoriteit stelde hiervoor in 2023 een beleidsregel vast, zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de hiermee gemoeide kosten konden declareren en vergoeden. De eerste beschikking werd destijds verleend aan ziekenhuisgroep Santeon voor het digitale platform ‘Zorg bij jou’.

Snelle IZA-toets

De procedure voor zorgorganisaties om in aanmerking te komen voor transformatiegelden was duidelijk vastgelegd. Eerst diende de snelle IZA-toets succesvol te worden afgerond. Vervolgens moest een zorgvuldig uitgewerkt transformatieplan worden opgesteld. Na definitieve goedkeuring daarvan werd een beschikking afgegeven waarmee de financiering formeel werd geregeld. De eerste beschikkingen voor deze plannen werden destijds in januari 2024 door de NZa verstrekt.