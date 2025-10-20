ARNA biedt eenvoudig overzicht technologische hulpmiddelen

Zorgorganisatie ZuidOostZorg heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het efficiënter en toegankelijker maken van (technologische) hulpmiddelen voor cliënten en zorgverleners. Dankzij de inzet van het digitaal platform ARNA zijn hulpmiddelen eenvoudiger beschikbaar, beter vindbaar en sneller inzetbaar binnen de organisatie. Volgens ZuidOostZorg dragen hulpmiddelen bij aan de zelfstandigheid en de regie van cliënten over hun eigen leven. Tegelijkertijd helpen ze zorgverleners om hun werk efficiënter uit te voeren.

De organisatie benadrukt dat hulpmiddelen geen doel op zich zijn, maar een middel om het dagelijks leven van cliënten prettiger te maken. Een zogeheten techcoach (zorgverleners die collega’s ondersteunen bij het gebruik van technologische zorghulpmiddelen) binnen de organisatie noemt ARNA een grote tijdsbesparing: “Met ARNA heb ik direct een goed overzicht van alle hulpmiddelen, inclusief duidelijke uitleg hoe ik ze kan gebruiken.”



ARNA fungeert binnen ZuidOostZorg als een centraal platform waarop zorgverleners informatie kunnen vinden over beschikbare hulpmiddelen, inclusief de gebruiksinstructies. Hierdoor is het beheer van hulpmiddelen niet langer afhankelijk van behandelaren of zorgmedewerkers. En, zowel op locatieniveau als op organisatieniveau beter overzicht.

Verdere uitbreiding

De positieve ervaringen hebben geleid tot een officiële samenwerking tussen ZuidOostZorg en ARNA. Beide partijen werken aan verdere uitbreiding van de hulpmiddelenvoorziening, onder meer door het toevoegen van nieuwe hulpmiddelen en het opzetten van extra locatiedepots.



De samenwerking heeft inmiddels geleid tot concrete resultaten:

198 hulpmiddelen zijn met uitgebreide informatie opgenomen in de ARNA-app

51 hulpmiddelen zijn direct beschikbaar om te lenen en uit te proberen

Meer dan 600 medewerkers maken maandelijks actief gebruik van het platform

Techcoaches

ZuidOostZorg is vorig jaar gestart met het inzetten van techcoaches: zorgverleners die collega’s ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen in de zorg. Deze hulpmiddelen, zoals een medicijndispenser, muziekkussen of robothond, dragen bij aan passende zorg die het welzijn en de zelfstandigheid van cliënten bevordert. De techcoaches combineren hun reguliere zorgtaken met deze coachende rol. Zij beantwoorden vragen, stimuleren het gebruik van technologie en zorgen ervoor dat succesvolle innovaties daadwerkelijk worden toegepast.



De inzet van technologie wordt bij ZuidOostZorg benaderd als een interventie, met heldere doelen, observaties en rapportages. Zo kan het team evalueren of een hulpmiddel van meerwaarde is. Zo niet dan werd het proces opnieuw gestart om verder te zoeken naar een passende oplossing. Een belangrijk aspect van de begeleiding was het omgaan met veranderingen in de organisatie en eventuele weerstand tegen het gebruik van de middelen.