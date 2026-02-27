ASz wordt ‘zorgstad’ voor toekomstige talenten

Donderdag 5 maart verandert het Albert Schweitzer ziekenhuis in een ‘zorgstad’. Bezoekers ontdekken tijdens de opleidingsmarkt hun eigen route richting een carrière in de zorg. Het nieuwe concept zet talent centraal: of iemand kiest voor techniek, onderwijs, zorg of een carrièreswitch, alle wegen leiden naar de zorg. Van 16.00 tot 19.00 uur zijn middelbare scholieren, studenten en professionals welkom om zich te oriënteren.

Bezoekers maken een ontdekkingstocht langs het stadspark, het Schweitzerplein en het skills-lab. In deze ‘zorgstad’ krijgen zij een goed beeld van werken en leren in een topklinisch opleidingsziekenhuis.

Opleidingsroutes en rondleidingen

Tijdens de opleidingsmarkt zijn meer dan vijftig mbo-, hbo- en wo-opleidingen vertegenwoordigd. Studenten en medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis delen hun ervaringen en beantwoorden vragen van bezoekers.

Rondleidingen nemen geïnteresseerden mee langs onder meer de operatiekamers, het Rhena Geboortecentrum en diverse poliklinieken. Ook zijn er demonstraties van acute zorg en ambulancezorg. Bezoekers kunnen zelf (fictieve) zorghandelingen uitproberen, zoals infuusprikken. Daarnaast bieden de ASz Talks een podium aan collega’s die vertellen over hun vak en over werken en leren in het ziekenhuis.

Voor de campagne rondom de opleidingsmarkt zijn er drie zorgprofessionals bereid gevonden om mee te werken aan de campagne. Dat zijn een operatieassistent, een obstetrieverpleegkundige en een leerling KNF-laborant. “Ik ben heel blij met alle kansen die ik kreeg tijdens mijn opleiding tot operatieassistent en daar vertel ik graag over. Ik kreeg de kans om te ontdekken wat bij mij past en kon mezelf ontwikkelen. Zo’n kans gun ik iedereen”, zegt Jessie Blom.

Voor meer informatie over de opleidingsmarkt is te vinden op www.asz.nl/werk-opleiding/opleidingsmarkt. De markt vindt donderdag 5 maart van 16.00 tot 19.00 uur plaats in locatie Dordwijk aan de Albert Schweitzerplaats 25 in Dordrecht.

Meerjarig programma

In 2024 publiceerde ICT&health over het meerjarig programma ‘Onze zorg ging altijd door’ van het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat toen al goede resultaten liet zien. Zo studeerden dat voorjaar 25 vierdejaars leerling-verpleegkundigen af, waarvan er 23 in dienst bleven. Daarmee hadden de afgestudeerden direct zekerheid over een vast contract en profiteerde het ziekenhuis optimaal van de investering in hun opleiding. Het succes, mede dankzij de interne werkgroep behoud leerlingen, benadrukte hoe belangrijk het behouden van leerlingen was voor gezonde en tevreden zorgprofessionals.