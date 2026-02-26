Saxion start nieuwe Joint Master in Digital Health

Vanaf september 2026 biedt Saxion de nieuwe Joint Master in Digital Health: Citizen-Centered Digital Health and Social Care aan. Het internationale programma richt zich op de toepassing van digitale technologie in zorg en welzijn en wordt georganiseerd in samenwerking met St. Pölten University in Oostenrijk en JAMK University of Applied Sciences in Finland.

De opzet van de master onderstreept het internationale karakter. Studenten starten het eerste semester in St. Pölten, vervolgen hun studie bij Saxion en ronden het derde semester af in Finland. Daarmee worden inhoudelijke verdieping en internationale ervaring gecombineerd.

Technologie gekoppeld aan echte zorguitdagingen

Teodora Ranđelović volgde eind vorig jaar een variant van de opleiding in het Oostenrijkse St. Pölten. Zij is positief over de aanpak van het programma. “De opleiding is erg praktijkgericht en toekomstgericht”, vertelt ze. “En wat ik sterk vind, is dat technologie wordt gekoppeld aan echte uitdagingen in de zorg. Als je wilt werken in een vakgebied dat maatschappelijk relevant is én zich snel ontwikkelt, is dit een goede match.”

Volgens Ranđelović bereidt de master studenten voor op functies op het snijvlak van technologie en zorg. Afgestudeerden kunnen onder meer aan de slag als digital health projectmanager, innovatiespecialist, product owner binnen health tech of binnen digitaliseringsteams van ziekenhuizen.

De focus ligt daarbij nadrukkelijk op toepasbare kennis. “Studenten leren écht hoe digitale hulpmiddelen de patiëntenzorg kunnen verbeteren.”

Internationale leeromgeving

Naast de inhoud noemt Ranđelović ook de leeromgeving in Oostenrijk als pluspunt. “Het allerleukste daar is de sfeer. De universiteit voelt modern, ondersteunend en zeer internationaal. Mensen willen je echt helpen om te slagen en dat merk je vanaf dag één.”

Ze wijst erop dat de cultuur in Oostenrijk in eerste instantie formeler kan aanvoelen. “De cultuur kan in het begin wat formeler aanvoelen, maar daaronder schuilt een zeer betrouwbare, gastvrije en coöperatieve houding”, aldus alumna Teodora Ranđelović over studeren in Oostenrijk.

Met de introductie van deze joint master positioneert Saxion zich nadrukkelijk in het snel ontwikkelende domein van digital health, waar technologische innovatie en maatschappelijke relevantie samenkomen.

Opleiding digitale zorg

In 2022 besloten Saxion Hogescholen en het Deventer Ziekenhuis om hun samenwerking op het gebied van opleidingen te intensiveren met als doel beter in te kunnen spelen op de uitdagingen als arbeidsmarktkrapte en digitalisering in de zorg. De samenwerking richtte zich op drie thema’s: opleiden, onderzoek en innovatie.

En in 2024 startten Zuyderland Medisch Centrum en de Open Universiteit met het online bijscholen van medewerkers van het ziekenhuis op het gebied van digitale zorg.