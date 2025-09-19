Autonome echorobot ontlast zorg en versnelt diagnose

De inzet van AI en robotica kan een oplossing bieden voor een toenemend knelpunt in de cardiovasculaire zorg: het tekort aan gespecialiseerde echografisten. Een innovatief onderzoek van Cranfield University, in samenwerking met Milton Keynes University Hospital, toont aan dat een AI-gestuurde robot in staat is om zelfstandig echocardiogrammen van diagnostische kwaliteit te maken.

De technologie maakt gebruik van een robotarm met een echoprobe en een AI-platform dat in realtime de kwaliteit van de beelden beoordeelt. De robot scant autonoom het borstgebied op basis van terugkoppeling vanuit de AI-software, die continu de beeldkwaliteit optimaliseert. In tests wist het systeem in 80 procent van de gevallen een volledig A4Ch-beeld van het hart te genereren, een cruciale standaardweergave in de echocardiografie.

Diagnostiek dichter bij de patiënt

Echocardiografie is essentieel voor de vroege detectie van hart- en vaatziekten, maar de toenemende vraag legt een zware druk op ziekenhuizen. Volgens cijfers van de Society of Radiographers is het aantal onvervulde echografievacatures in de NHS verdubbeld tussen 2019 en 2023.

“Deze technologie biedt perspectief op een toekomst waarin hartscans ook in eerstelijns of gemeenschapsinstellingen kunnen plaatsvinden, zonder de noodzaak van hooggespecialiseerd personeel,” zegt prof. Yifan Zhao, hoogleraar datawetenschap aan Cranfield University. “Zo verlichten we de druk op ziekenhuizen én verkorten we de wachttijden.”

Betrouwbare beeldvorming met robotica

Naast het verbeteren van de toegankelijkheid en efficiëntie, biedt robotgestuurde beeldvorming ook kansen voor hogere consistentie in diagnostiek. “Naarmate het systeem zich verder ontwikkelt, verwachten we een toenemende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid,” aldus Dr. Gilbert Tang, hoofddocent robotica aan Cranfield.

Cardioloog Prof. Attila Kardos ziet eveneens toekomstpotentieel: “Autonome echobeeldvorming kan een grote rol spelen in spoedzorg en bij risicopatiënten in de wijk. Deze innovatie past perfect binnen de langetermijnvisie van NHS England om diagnostiek dichter bij de patiënt te brengen en wachttijden te reduceren.” Hoewel de technologie nog in de onderzoeksfase verkeert, markeert deze ontwikkeling een belangrijke stap richting hybride diagnostiek: slim, schaalbaar en patiëntgericht.

Robotica en diagnostiek

Twee jaar geleden ontwikkelden onderzoekers van de Universiteit van Leeds een chirurgische minirobot die diep in de longen kan doordringen om vroege stadia van longkanker op te sporen en te behandelen. De robot, slechts 2 millimeter dik en magnetisch bestuurbaar, bereikt de kleinste bronchiën en biedt zo een minder invasief alternatief voor traditionele operaties. Bij tests op kadaverlongen bleek de robot 37 procent dieper te komen dan huidige methoden, met minder schade aan het longweefsel.