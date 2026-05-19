AVL zet AI in voor sneller patiëntoverzicht

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een nieuwe AI-toepassing uitgerold waarmee artsen en verpleegkundig specialisten met één druk op de knop een gestructureerd patiëntoverzicht kunnen genereren. De technologie, ontwikkeld door kaiko, moet zorgprofessionals ondersteunen bij het verwerken van de groeiende hoeveelheid patiëntdata en tegelijkertijd de administratieve druk verlagen.

De oplossing, kaiko Patient Summary, wordt door beide organisaties gepresenteerd als een van de eerste wetenschappelijk gevalideerde AI-toepassingen voor directe inzet in de klinische praktijk. De implementatie markeert volgens het AVL een belangrijke stap in de bredere toepassing van kunstmatige intelligentie binnen de oncologische zorg.

Toenemende druk op zorgprofessionals

Zorgverleners hebben in toenemende mate te maken met complexe patiëntdossiers die verspreid staan over verschillende systemen en documenten. Vooral binnen de oncologie kan het samenbrengen van alle relevante informatie veel tijd kosten.

Hoewel ziekenhuizen grote hoeveelheden data verzamelen, zijn elektronische patiëntendossiers (EPD’s) traditioneel vooral ingericht op opslag en minder op analyse of overzicht. Daardoor moeten artsen vaak handmatig informatie verzamelen om een volledig beeld van een patiënt te krijgen. Dat gebeurt regelmatig onder hoge tijdsdruk en soms buiten reguliere werktijden.

Volgens het AVL neemt de noodzaak voor ondersteuning verder toe door stijgende patiëntenaantallen en aanhoudende personeelstekorten. Digitale hulpmiddelen worden daarom steeds vaker gezien als essentieel om de zorg toegankelijk en werkbaar te houden.

AI als extra laag bovenop het EPD

De technologie van kaiko werkt als een aanvullende laag bovenop bestaande EPD-systemen. Daardoor hoeft het ziekenhuis geen volledig nieuw systeem te implementeren en kan de software binnen bestaande werkprocessen worden gebruikt.

Met Patient Summary kunnen zorgverleners automatisch een overzicht laten genereren van relevante patiëntinformatie, direct vanuit het vertrouwde EPD. Het gaat onder meer om medische voorgeschiedenis, behandelgegevens en andere klinische informatie die normaal handmatig verzameld moet worden.

Volgens het AVL leveren de eerste ervaringen tijdswinst op en vermindert de toepassing administratieve belasting voor medisch specialisten. Ook zou de oplossing bijdragen aan minder frustratie bij zorgprofessionals, een onderwerp dat in veel ziekenhuizen speelt door de hoge registratiedruk.

CEO Maurice van den Bosch noemt digitale innovatie noodzakelijk om de oncologische zorg toekomstbestendig te houden. Volgens hem helpt de toepassing zorgverleners om meer tijd over te houden voor directe patiëntenzorg.

Naar bredere klinische AI

Het AVL en kaiko zien de introductie van Patient Summary nadrukkelijk als onderdeel van een bredere AI-strategie. Volgens Thomas Hufener moet kunstmatige intelligentie uiteindelijk ondersteuning bieden bij uiteenlopende klinische processen, waaronder diagnostiek en clinical decision support.

Patient Summary maakt deel uit van de zogenoemde Clinical AI Workspace van kaiko. Dat platform wordt verder uitgebreid met toepassingen voor onder meer voorbereiding van multidisciplinaire overleggen, referentiebrieven, diagnostische ondersteuning en medisch onderzoek. De software is volgens het bedrijf inzetbaar binnen verschillende ziekenhuizen en workflows, ongeacht het gebruikte EPD-systeem.

Validatie en verantwoord gebruik

De introductie van AI in de zorg gaat gepaard met vragen over betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie. Zowel het AVL als kaiko benadrukken daarom dat de toepassing wetenschappelijk gevalideerd is en bedoeld is als ondersteuning van zorgprofessionals, niet als vervanging van klinische besluitvorming.

Volgens beide organisaties laat de samenwerking zien dat AI op een verantwoorde manier kan worden geïntegreerd in dagelijkse zorgprocessen, mits toepassingen zorgvuldig worden getest en aansluiten op de klinische praktijk.

Met de implementatie van Patient Summary positioneert het AVL zich nadrukkelijk als een van de Nederlandse ziekenhuizen die AI niet alleen experimenteel onderzoekt, maar ook daadwerkelijk toepast binnen de reguliere zorgverlening. Op 24 juni organiseert AVL een gratis online event waar toonaangevende experts zoals Maurice van den Bosch (CEO, NKI-AVL) dieper ingaan op deze launch, en de lessons learned van ziekenhuizen (NKI-AVL, UMCU, Haga) die AI nu al effectief inzetten.