Award voor internationaal SIGNET-project voor MRI en AI

Het internationale SIGNET-project (Sensing and Image-Guided Neurological therapies, cardiac Electrophysiology and Tumour treatments) heeft de prestigieuze ITEA Award of Excellence for Exceptional Excellence ontvangen. Het project kreeg de erkenning voor het nog veiliger, sneller en persoonlijker maken van complexe beeld- en MRI-geleide procedures met behulp van artificial intelligence (AI). Philips ontwikkelde in samenwerking met onder meer het Amsterdam UMC, UMC Utrecht en andere partners het SIGNET-project en COMRADE (Common Open MR Remote Acquisition and Data Exchange).

COMRADE is een open, leverancier-onafhankelijke interface die MRI-systemen koppelt aan therapieapparatuur. De innovatie maakt real-time coördinatie mogelijk tussen beeldvorming, therapiebesturing en fysiologische data, waardoor de eerder gescheiden systemen nu goed kunnen samenwerken. “MRI speelt een steeds belangrijkere rol in behandelingen. Door te investeren in gedeelde standaarden zoals COMRADE zorgen we dat systemen optimaal kunnen samenwerken, in het voordeel van artsen en patiënten. Het ontvangen van de ITEA Award of Excellence is een prachtige erkenning en motiveert ons om dit onderzoek verder te brengen”, zegt, Senior Project Leader bij Philips, Saurav Kumar Baidya.

SIGNET-consortium

Het SIGNET-consortium heeft zijn innovatieve aanpak met succes aangetoond binnen drie medische disciplines: cardiologie, neurologie en oncologie.

Cardiologie: In deze discipline werd een real-time MR-geleide hartablatie uitgevoerd, waarbij verschillende technologieën werden geïntegreerd. Het ging om kathetertracking van Imricor, het NorthStar Mapping System, 3D-planning van Adas3D, het MR-systeem van Philips en AI-algoritmen ontwikkeld door Amsterdam UMC. De procedure werd getest op het PhysioHeart-platform van de LifeTec Group, een kunstmatig kloppend hart dat het gedrag van een echt hart natuurgetrouw simuleert.

Neurologie: Hier lag de focus op geavanceerde beeldvorming van de witte stof in de hersenen met behulp van AI-technologie van Imeka. Ook werd de planning van stereotactische chirurgie verbeterd met software van GalgoMedical. Daarnaast werd AI-gestuurde transcraniële magnetische stimulatie (TMS) ingezet, ontwikkeld door Brain Science Tools, voor de behandeling van neurologische aandoeningen zoals depressie, beroerte en epilepsie.

Oncologie: Binnen dit domein werd een robotisch MR-gestuurd bioptiesysteem ontwikkeld dat met zelfstandig biopten kan nemen. Dit vermindert het aantal herhaalbezoeken en verhoogt het comfort voor de patiënt.

Impact

De innovaties binnen SIGNET hebben inmiddels hoge Technology Readiness Levels (TRL 5–9) bereikt, met duidelijke voordelen voor de zorg. Terwijl enkele partners al productversies op de markt hebben gebracht (TRL 9), zijn er ook resultaten op demonstratieniveau behaald (TRL 6). Bij biopsieën bijvoorbeeld daalde de gemiddelde proceduretijd van meer dan 60 minuten naar minder dan 20 minuten, terwijl het aantal benodigde weefselmonsters afnam van maximaal 14 naar slechts één of twee.

In de neurologie werd het aantal handmatige dataverwerkingsstappen gehalveerd. In radiotherapieplanning verbeterde motion-compensated imaging de afbakening van risicovolle organen met vijftig procent, en door ademhalingsbegeleiding toe te voegen nam de voorspelbaarheid van scantijden met zestig procent toe.

Patentaanvragen

Het project heeft inmiddels geleid tot één verleend patent, vier patentaanvragen en vijf verbeterde producten. Daarnaast versnelt het de ontwikkeling van Philips’ SmartSpeed AI MR-beeldreconstructie. Voortbouwend op deze resultaten zijn vier nieuwe samenwerkingsprojecten gestart om de impact van SIGNET uit te breiden naar andere therapieën. Naast klinische verbeteringen draagt de innovatie van SIGNET ook bij aan duurzaamheid door snellere behandelingen, minder ziekenhuisbezoeken en lagere CO₂-uitstoot mogelijk te maken.