Better en Conclusion versnellen openEHR en datagedreven zorg

Better, internationaal bekend als leverancier van open data-gedreven digitale zorgplatforms, en IT- en transformatiedienstverlener Conclusion, dat eind januari ook aanwezig is op de ICT&health World Conference, hebben een strategisch partnership gesloten om innovatie en data-uitwisselbaarheid binnen Nederlandse zorgorganisaties te versnellen.

De samenwerking moet de openEHR-gemeenschap verder versterken en zorginstellingen ondersteunen bij het bouwen van moderne, open en toekomstbestendige digitale ecosystemen waarin klinische data centraal staan.

OpenEHR voor duurzame zorg-IT

Het digitale gezondheidsplatform van Better, gebaseerd op openEHR, biedt een open datastructuur waarmee zorgorganisaties gegevens veilig kunnen beheren en hergebruiken. De bijbehorende low-code-ontwikkeltool, Better Studio, maakt het mogelijk om snel nieuwe zorgapplicaties te bouwen die naadloos aansluiten op bestaande workflows.

Conclusion integreert deze technologie in zijn brede portfolio aan zorgoplossingen en brengt expertise mee op het gebied van business­transformatie, IT-infrastructuur, softwareontwikkeling en domeinspecifieke zorgkennis. Tot het ecosysteem behoren onder andere Furore Conclusion en D&A Conclusion, beide gespecialiseerd in gegevensuitwisseling, EPD-optimalisatie en datagedreven zorg.

Modulaire, patiëntgerichte architectuur

Door traditionele monolithische systemen te vervangen door modulaire architecturen kunnen zorginstellingen hun klinische gegevens centraal beschikbaar houden, onafhankelijk van applicaties. Die aanpak maakt data eenvoudiger uitwisselbaar, herbruikbaar en beter inzetbaar voor kwaliteitsverbetering, innovaties en gepersonaliseerde zorg.

“De samenwerking met Conclusion sluit perfect aan bij onze visie op open, datagestuurde zorgsystemen,” zegt Petar Abadžić, director international markets bij Better. “Samen helpen we zorgorganisaties om grip te krijgen op hun data én sneller te innoveren op een manier die waarde toevoegt voor zowel clinici als patiënten.”

Ook Conclusion benadrukt de strategische waarde. “Ons doel is het creëren van slimme, verbonden zorg­ecosystemen die echte maatschappelijke impact hebben,” aldus Ann Ouvry, client director zorg. “Door Better’s openEHR-platform te integreren in onze oplossingen maken we de stap naar flexibele, datagedreven omgevingen eenvoudiger en kunnen we zorginstellingen sneller voorzien van innovaties.”

Impuls voor een toekomstbestendige zorgsector

De samenwerking komt op een moment waarop interoperabiliteit, datatoegang en regie op gegevens hoog op de agenda staan. Door technologie en transformatie-expertise te combineren, willen Better en Conclusion zorginstellingen helpen om integratie te vereenvoudigen, digitale vernieuwing te versnellen en blijvende toegankelijkheid van gegevens te waarborgen.

Voor de Nederlandse zorg betekent dit partnership een nieuwe stap richting een open en modulair landschap waarin data werkelijk stromen, en waar patiëntgerichte zorginnovatie centraal staat.

Tijdens de ICT&health World Conference, van 27 t/m 29 januari in het MECC in Maastricht, staat Conclusion niet alleen met een stand op de beursvloer, maar presenteren ze op dinsdagmiddag ook de interactieve workshop ‘Digitale transformatie in de zorg: verandering met impact’. Het thema van de workshop: Ga van complexe processen naar slimme, hybride zorgoplossingen die écht werken. Ontdek hoe Herbert Fetter en Leonie Woudstra samen met jou deze transformatie realiseren. Mis deze interactieve workshop niet, reserveer direct je plek!