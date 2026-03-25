Bambi Belt in reguliere zorg voor vroeggeboren baby’s in MMC

Máxima MC zet als eerste ziekenhuis de Bambi Belt structureel in bij vroeggeboren baby’s. Het zachte, flexibele bandje monitort hartactiviteit en ademhaling volledig draadloos en vervangt de traditionele plakelektroden. Vooral bij baby’s geboren voor 29 weken zwangerschap, vermindert dit huidirritatie en stress. Daardoor wordt hun kwetsbare huid beter beschermd. De innovatie maakt deel uit van de reguliere zorg en biedt zowel medische zekerheid als meer rust voor de allerkleinsten.

Bij zeer vroeggeboren kinderen kan de huid extra gevoelig zijn en plakelektroden veroorzaken regelmatig irritatie of wondjes. Bovendien kunnen de draden in de weg zitten wanneer een baby zich beweegt. De Bambi Belt biedt een vriendelijk alternatief: hij is zacht, licht en past zich aan het kleine lichaam aan, terwijl vitale functies continu en draadloos worden gemonitord. Zo ontstaat een veiliger en rustiger omgeving voor deze kwetsbare pasgeborenen.

Doordat het systeem zonder snoeren en plakkers werkt, wordt huid-op-huidcontact niet alleen eenvoudiger, maar ook veiliger. Ouders kunnen hun baby moeiteloos optillen en vasthouden, zonder de constante zorg dat er iets losraakt. Juist in een periode die al zo intens en kwetsbaar is, zorgt die extra nabijheid voor voelbaar meer rust en vertrouwen. Neonatoloog Ellen de Kort benadrukt het belang voor de zorg: “Bij deze kinderen willen we elke prikkel die niet strikt noodzakelijk is vermijden. De Bambi Belt helpt ons om rust te creëren en ouders dichter bij hun kind te brengen, zonder concessies te doen aan veiligheid en betrouwbaarheid.”

Innovatie met wortels in MMC

De structurele inzet van de Bambi Belt is het resultaat van zeventien jaar werken aan innovatie, onderzoek en samenwerking. In 2010 ging binnen Máxima MC, in samenwerking met de TU Eindhoven, het promotieonderzoek van start naar de eerste versie van deze technologie: de Smart Jacket. Onder leiding van neonatoloog en hoogleraar prof. dr. Sidarto Bambang Oetomo werd toen de basis gelegd voor wat later zou uitgroeien tot een gecertificeerd medisch product. Met de oprichting van Bambi Medical kreeg de technologie een vervolg en verdere verfijning. Nu vindt de Bambi Belt zijn weg terug naar de plek waar het allemaal begon en krijgt het een vaste rol binnen de standaardzorg.

De afgelopen maanden is de Bambi Belt uitgebreid beproefd in de dagelijkse praktijk. De uitkomsten zijn overtuigend want de belt blijkt betrouwbaar en aanzienlijk minder belastend voor baby’s. Daarom wordt deze inmiddels standaard toegepast bij pasgeborenen die voor 29 weken zwangerschap ter wereld komen. Juist deze kwetsbare groep, die langdurig en intensief moet worden gemonitord, profiteert het meest van een zachtere, minder ingrijpende manier van zorg.

Vooroplopen in innovatieve zorg

Als NICU vervult Máxima MC een centrale rol in de zorg voor te vroeg geboren kinderen in de regio. Wat het ziekenhuis kenmerkt, is een innovatiecultuur. Er ontstaan nieuwe zorgconcepten en technologische ontwikkelingen en die worden ook daadwerkelijk doorontwikkeld en in de praktijk geïntegreerd.

Vorige maand schreven we ook over een andere innovatie die de zorg voor te vroeg geboren baby’s slimmer en efficiënter maakt. Het gaat om een ontwikkeling van onderzoekers van de University of Cambridge die een intelligent camerasysteem hebben ontwikkeld dat verpleegkundigen op de neonatale intensive care (NICU) ondersteunt bij het continu monitoren van te vroeg geboren baby’s. Het systeem combineert voor het eerst drie soorten beelddata, RGB, diepte en infrarood, in een 3D-cameraopstelling en fungeert daarmee als een soort ‘tweede paar ogen’ voor zorgprofessionals.