Nieuwe techniek met laser bij kleine blaastumoren

Patiënten met kleine, oppervlakkige blaastumoren kunnen bij Franciscus voortaan terecht voor een innovatieve, poliklinische behandeling met laser. De Trans Urethrale Laser Ablatie (TULA) vindt plaats zonder operatie en zonder verdoving, waardoor complicaties en herstelduur aanzienlijk verminderen. Het ziekenhuis is het eerste in de regio dat deze behandeling aanbiedt. TULA is specifiek bedoeld voor patiënten met kleine tumoren aan de binnenkant van de blaas die eerder al behandeld zijn voor een blaastumor.

De behandeling wordt uitgevoerd door gespecialiseerde urologen en richt zich op maximale precisie bij het verwijderen van tumoren. Omdat de ingreep poliklinisch is, kunnen patiënten vaak dezelfde dag weer naar huis, wat de belasting van het lichaam en het ziekenhuis beperkt. Door de gerichte werking van de laser blijft gezond weefsel behouden, waardoor hersteltijden korter zijn en patiënten sneller hun dagelijkse routine kunnen hervatten.

Gerichte laser

Het gaat om tumoren die vaak tijdens de follow-up worden ontdekt. Ze zijn meestal klein waardoor ze goed behandelbaar zijn. De uroloog brengt een dunne kijkbuis via de plasbuis in de blaas. Met een gerichte laser verwijdert de arts uitsluitend de tumor, terwijl het omliggende weefsel intact blijft. Hierdoor hebben patiënten meestal minder pijn en kunnen zij na de behandeling direct weer naar huis.

Volgens uroloog Niels van Casteren is de nieuwe techniek een belangrijke stap vooruit: “Met TULA kunnen we bepaalde blaastumoren gericht behandelen zonder operatie en zonder verdoving. Dat is minder belastend voor de patiënt en het herstel gaat vaak sneller. We verwachten dat veel patiënten hiervan kunnen profiteren.”

De TULA-behandeling is bedoeld voor patiënten die al onder controle zijn bij de arts en te maken krijgen met nieuwe kleine, oppervlakkige blaastumoren. De uroloog bepaalt samen met de patiënt of deze behandeling mogelijk is.

Deze innovatie in de zorg is mogelijk gemaakt door de Franciscus Foundation. Een organisatie die projecten ondersteunt die vernieuwingen of verbeteringen in de zorg realiseren en het verblijf van patiënten en hun naasten aangenamer maken.

Botchirurgie

Lasertechnieken worden vaker ingezet bij chirurgische ingrepen. Zo schreven we onlangs over een nieuwe ontwikkeling in botchirurgie. Onderzoekers van de University of Basel pasten het energieprofiel van een laser aan, waardoor bot dieper en efficiënter kan worden gesneden dan met bestaande systemen.

Traditioneel wordt in botchirurgie gewerkt met zagen, boren en beitels, maar lasers kunnen preciezere sneden maken zonder mechanische druk, wat het risico op microscheurtjes vermindert. Met de nieuwe “top-hat”-straal, waarbij de energie gelijkmatig verdeeld is, wordt dit effect nog sterker, waardoor lasers nu ook geschikt kunnen worden voor complexere orthopedische toepassingen zoals gewrichtsimplantaten en 3D-geprinte implantaten.