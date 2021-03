Bijna 33.000 bezoekers activiteiten Slimme Zorg Estafette

De eerste Slimme Zorg Estafette (SZE) vond in februari wekelijks plaats in vier achtereenvolgende regio’s (òost, west, noord, zuid), met een landelijke afsluiting op 4 maart. De estafette, opvolger van de landelijke e-health week, was een initiatief van het ministerie van VWS. Vanuit het ministerie waren drie programma’s en één directie betrokken; programma’s De Juiste Zorg op de Juiste Plek, Werken in de zorg en Zorg van Nu en directie Innovatie en Zorgvernieuwing. De vier regionale bijeenkomsten en 39 deelsessies (met gemiddeld een 7,5 beoordeeld) werden vanwege corona grotendeels online gehouden.

Zorg op afstand verlicht druk

‘We zitten helaas nog midden in een crisis’, schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg & Sport) in de inleiding van een impressie van vier weken estafette. ‘De mensen in de zorg staan onder grote druk door de toestroom van coronapatiënten. Helaas gaat dat ook ten koste van de zorg voor andere patiënten. Tegelijk leren we met elkaar belangrijke lessen. Bijvoorbeeld dat zorg op afstand, digitale zorg, echt helpt om de druk te verlichten.’ Hierover gaf zij onlangs ook een interview aan ICT&health, waarin zij aangaf dat de zorg schokbestendiger moet worden om nieuwe crises op te vangen en uitdagingen zoals vergrijzing op te kunnen vangen.

Veel organisaties willen na de learnings uit de coronacrisis verder gaan met blended care – een mix van digitaal en fysiek, aldus Van Ark. ‘Natuurlijk alleen wanneer dat kan, en wanneer patiënten dat willen. Na de eerste golf zag je hoe veel zorginstellingen automatisch terugvielen op hun oude werkwijze. Dat is begrijpelijk, want verandering is moeilijk en lastig. Maar wat zou het mooi zijn als we nu juist doorpakken met digitale zorg.’

Inspiratie door Slimme Zorg Estafette

De Slimme Zorg Estafette had als doel om elkaar te inspireren, van elkaar te leren, vast te houden wat werkt en dat met elkaar breed te gaan inzetten. Dat is zeker gelukt, stelde secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS tijdens de afsluitende bijeenkomst. Gerritsen gaf aan dat hij dat hij veel inzichten heeft opgedaan tijdens de virtueel bezochte bijeenkomsten.

“Maar de twee belangrijkste zijn dat we al zoveel kunnen en dat we de pilotfase voorbij zijn. We moeten ook wel, want slimme zorg is pure noodzaak. We hebben een van de beste zorgstelsels ter wereld. Het gevaar is echter dat het te duur wordt. En we hebben er de mensen ook niet voor. Maar het goede nieuws is: we kunnen ons eruit innoveren!” Gerritsen stelde dan ook zeker te weten dat er een vervolg van de estafette komt.

Stichting Ikone sloot de bijeenkomst – waarbij ter illustratie vier digitale zorginitiatieven aan bod kwamen – af met drie tips uit een onderzoek naar informatie over digitale zorg. Patiënten willen graag samen beslissen met hun zorgverlener, Shared Decision Making. Dat geldt ook voor digitale zorg. Denk aan een ‘menukaart’ voor patiënten, een digitale gastheer voor vragen over digitale zorg of hulp van bijvoorbeeld een ‘student aan huis’ bij het starten van een beeldconsult.

Inbedding van digitale zorg

Tijdens de afsluiting presenteerde de ‘Zorg Dichtbij Wijzer gelegenheidscoalitie’ een instrument onder dezelfde naam aan Gerritsen. Doel hiervan is om te komen tot een structurele én hybride inbedding van digitale zorg en zorg dichtbij in organisaties, met voldoende ruimte voor patiënt-specifieke situaties. De Zorg Dichtbij Wijzer moet zorgprofessionals helpen om te bepalen wanneer zorg dichtbij, thuis, digitaal of juist het beste in het ziekenhuis kan worden verleend?

Kijk hier voor de volledige impressie.