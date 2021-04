Bijna alle apotheken gebruiken medicijn-verificatiesysteem

Volgens de Falsified Medicines Directive (FMD) die in 2019 van kracht werd, moeten alle Europese apotheken op een medicijn verificatie systeem, zoals het NVMS, zijn aangesloten. Doel van de EU-verordening FMD is de strijd tegen medicijnvervalsingen binnen het reguliere distributiekanaal. Een probleem dat, zo stelde de apothekersorganisatie KNMP, in Nederland nog niet geconstateerd is.

Bij de vorige rapportage lag het aantal niet aangesloten apotheken nog rond de 2 procent. Dat is nu nog slechts 0,2 procent. Volgens de NMVO zal de 100 procent echter nooit gehaald kunnen worden. Er zal dus altijd een aantal apotheekhoudenden zijn dat niet aangesloten is. Denk daarbij aan nieuw ontstane apotheken en apotheken die van eigenaar gewisseld zijn.

Minder alerts

Inmiddels is het gemiddeld aantal medicijn alerts in Nederland gedaald tot 1,5 procent. Dat was bij de vorige rapportage nog ruim 2 procent. Problemen met de scannerconfiguratie, zo is gebleken, veroorzaakt de meeste alerts. Daarom werkt de NMVO aan de ontwikkeling van een scannertool die het configuratieproces van de scanner voor apotheekhoudenden en softwareleveranciers vereenvoudigd. Deze nieuwe tool wordt binnen enkele weken verwacht, zo stelt directeur Frederik Zevenbergen van de Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO).

Daarnaast kan de oorzaak van een foutmelding vaak ook achterhaald worden met de FMD-tool. De informatie daarvoor (gebruikersnaam en wachtwoord) hebben apothekers ruim een jaar geleden daarvoor per brief en e-mail ontvangen. Apothekers die tegen problemen aanlopen bij het gebruik of inloggen, kunnen voor ondersteuning mailen naar [email protected].

Medicijn verificatie geeft zekerheid

Het NVMS-systeem geeft apotheken, ziekenhuizen en groothandels de zekerheid dat een gescande verpakking ook de juiste verpakking is die door de producent is geleverd. De verpakking wordt afgemeld voordat de medicatie aan een patiënt wordt gegeven.

Alle verpakkingen van geneesmiddelen krijgen verplicht een unieke code met onder meer het landnummer, fabrikantnummer en de houdbaarheidsdatum. Farmaceutische producenten dienen de code aan te brengen op verpakkingen met een 2D-matrix zoals van standaardisatieorganisatie GS1.