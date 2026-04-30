ZORG-ID Smartcard als alternatief UZI-pas in steeds meer apotheken

De KNMP laat weten dat steeds meer apotheken stappen over op dit goedkopere alternatief voor de UZI-medewerkerspas, ZORG-ID Smartcard. Toch worden er ook nog regelmatig nieuwe UZI-passen op naam aangevraagd, terwijl dat vaak niet nodig is. Dat kan onnodige kosten veroorzaken, oplopend tot 150 euro per pas. Apotheken hebben keuzevrijheid. Een volledige overstap is niet verplicht en bestaande passen blijven geldig tot de einddatum en blijven leverbaar op de markt nog.

Die keuzevrijheid leidt in de praktijk tot uiteenlopende werkwijzen binnen apotheken. Terwijl de ene organisatie volledig overstapt op de ZORG-ID Smartcard, blijven andere werken met een mix van oude en nieuwe passen. Branchepartijen wijzen erop dat meer bewustwording over de kosten en geldigheid kan helpen om onnodige uitgaven te voorkomen, zeker nu de druk op zorgbudgetten toeneemt.

Combinatie van passen

De overstap naar de ZORG-ID Smartcard kan goed gefaseerd plaatsvinden, bijvoorbeeld op het moment dat een UZI-medewerkerspas richting het einde van de geldigheid loopt. Binnen één apotheek kan worden gewerkt met een combinatie van UZI-medewerkerspassen en ZORG-ID Smartcards.

De ZORG-ID Smartcard is ontwikkeld met betrokkenheid van onder andere de KNMP, LHV, Zorgverzekeraars Nederland en diverse softwareleveranciers. Binnen dit traject heeft de KNMP, vanuit het perspectief van de apotheekpraktijk, benadrukt hoe belangrijk het is dat er praktische en eenvoudig te gebruiken authenticatiemiddelen beschikbaar zijn die goed aansluiten op bestaande werkprocessen.

Alternatief

“In eerste instantie lag bij Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de focus op inloggen via de smartphone. Dat klinkt logisch: iedereen heeft een telefoon en je kunt eenvoudig updaten. In de apotheek wordt echter nauwelijks met mobiele telefoons gewerkt”, zegt Jacco Pesser, bestuurslid van de KNMP. Pesser voegt tot dat medewerkers werk en privé gescheiden willen houden en werkgevers terughoudend zijn met het verplicht inzetten van privéapparatuur. Mede daarom pleitte de KNMP samen met de LHV voor een fysiek alternatief, vergelijkbaar met de bestaande UZI-pas.

Hackathon

Om te testen hoe de ZORG-ID Smartcard en de bijbehorende software development kit werkten binnen hun zorgapplicaties, is vorig jaar een hackathon georganiseerd. Toen deden elf softwareleveranciers mee om te kijken naar de impact van het gebruik. Met succes, zo stelde VZVZ destijds: alle deelnemers konden diezelfde dag (27 februari 2025) via de ZORG-ID Smartcard het Landelijk Schakelpunt (LSP) raadplegen.

De ZORG-ID Smartcard is bedoeld als alternatief voor de UZI-pas, waarmee zorgmedewerkers zich authentiseren om toegang te krijgen tot medische informatie van patiënten of cliënten. Het ministerie van VWS had al langer met zorgpartijen gewerkt aan de vervanging van de UZI-pas als inlogmiddel.

Per 1 april 2025 was de vergoeding van de UZI-medewerkerspas op naam gestopt. Een bestaand alternatief was de mobiele functionaliteit van ZORG-ID. Omdat het gebruik van een smartphone niet voor alle zorgverleners praktisch bleek, werd op verzoek van eerstelijnskoepels en hun leden een extra alternatief ontwikkeld: de ZORG-ID Smartcard.