Catharina breidt thuismonitoring uit naar orthopedische patiënten

Het Catharina Ziekenhuis start met een uitbreiding van het thuismonitoringsprogramma voor patiënten die een heup-, knie- of enkeloperatie ondergaan, via de app van Zorg bij jou. Patiënten kunnen na hun operatie thuis volgen hoe hun herstel verloopt, vergelijkbaar met eerdere programma’s voor onder andere COPD en zwangerschapsdiabetes. Via de app krijgen patiënten ook voor de operatie digitale begeleiding bij de voorbereiding. Volgens het ziekenhuis leidt dit tot minder onnodige bezoeken aan de polikliniek en ontstaat er meer ruimte voor patiënten die acute zorg nodig hebben.

Patiënten die een knie-, heup- of enkeloperatie hebben ondergaan, of herstellen van een enkelbreuk zonder operatie, kunnen hun herstel thuis volgen via een app. Volgens physician assistant Pim Broeren kunnen patiënten hiermee gemakkelijk hun pijn, mobiliteit en eventuele complicaties zoals zwelling of koorts registreren. De gegevens worden automatisch naar het ziekenhuis gestuurd, zodat het medisch team het herstel nauwkeurig kan volgen.

Instructies via app

Bij het begin van de behandeling krijgen patiënten een korte uitleg over de app. Daarna begeleidt de app hen stap voor stap en verstrekt alle benodigde instructies, bijvoorbeeld voor het invullen van vragenlijsten, het maken van foto’s van de wond en het bijhouden van hun mobiliteit. Met tekst en video’s legt de app uit wat er komt kijken bij de voorbereiding, de operatie en het herstel.

Daarnaast kunnen patiënten via de app vragen stellen aan hun zorgverleners, zodat ze direct hulp kunnen krijgen zonder daarvoor naar het ziekenhuis te hoeven komen. Broeren: “Het doel is om patiënten vaker thuis te monitoren, zodat we sneller kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is, zonder dat ze telkens naar het ziekenhuis hoeven te komen.”

Sneller herstel

Dankzij de thuismonitoring hoeven patiënten minder vaak fysiek naar het ziekenhuis voor controles. Dat is vooral prettig voor mensen met beperkte mobiliteit na een operatie. De app maakt het ook mogelijk om complicaties eerder te signaleren. Wanneer een patiënt een hogere pijnscore of andere zorgwekkende symptomen meldt, kan het zorgteam sneller ingrijpen en de behandeling aanpassen. Daarnaast zorgt de continue monitoring voor betere begeleiding door de zorgverleners. Patiënten krijgen zo meer persoonlijke aandacht bij zowel de voorbereiding als het herstel, wat het zorgtraject efficiënter maakt en mogelijk het herstel versnelt.

Volgens Broeren maakt de voortdurende monitoring via de app het ook mogelijk om sneller te reageren op signalen zoals toenemende pijn of andere complicaties. Daardoor kan er in het ziekenhuis direct worden ingegrepen wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd blijkt uit de monitoring dat veel patiënten geen problemen ontwikkelen, maar toch voor controles naar het ziekenhuis moeten komen. Dit is niet alleen belastend voor de patiënt, maar neemt ook capaciteit weg van degenen die wel acute zorg nodig hebben, waardoor de app het zorgproces efficiënter maakt.

Te weinig benut

De snelle vooruitgang in gewrichtsvervangende chirurgie, zoals met nieuwe materialen, minimaal invasieve technieken en robotchirurgie, zorgt ervoor dat operaties veiliger worden en patiënten sneller herstellen. Tegelijkertijd blijft het potentieel van digitale monitoring na bijvoorbeeld heup- en knieprotheses nog grotendeels onbenut, schreven we in oktober afgelopen jaar.

Uit onderzoek van professor Ryan Chapman (University of Rhode Island) en professor Janie Astephen Wilson (Dalhousie University) blijkt dat slimme sensoren, wearables en AI de nazorg kunnen verbeteren en nieuwe kansen bieden voor gepersonaliseerde revalidatie. Het onderzoek wordt beschreven in het Journal of Orthopaedic Research.