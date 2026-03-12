Minder ziekenhuisbezoeken en eerder zicht op gezondheidsveranderingen

Sinds begin maart kunnen patiënten met hartfalen van ZGT hun gezondheid thuis monitoren. Met behulp van een app geven zij dagelijks hun waarden door aan het ziekenhuis. Daarmee verandert de manier waarop controles plaatsvinden ingrijpend. Het aantal ziekenhuisbezoeken kan omlaag, terwijl zorgverleners toch zicht houden op de gezondheid van de patiënt. Volgens betrokken zorgprofessionals is thuismonitoring een belangrijke stap naar toegankelijkere en toekomstbestendige zorg.

Tot nu toe kwamen patiënten met hartfalen vaak maandelijks, en soms nog vaker, naar het ziekenhuis voor controle. Tijdens deze afspraken werden onder meer bloeddruk, hartslag en gewicht gemeten. Met de invoering van thuismonitoring meten patiënten deze waarden voortaan zelf thuis.

De gegevens worden dagelijks via een beveiligde en gebruiksvriendelijke app doorgestuurd naar het behandelteam. Zorgverleners kunnen de resultaten vooraf bekijken en beoordelen of een controle op afstand kan plaatsvinden. Daardoor kan een deel van de afspraken telefonisch worden afgehandeld. Alleen wanneer aanvullend onderzoek nodig is, bijvoorbeeld een hartfilmpje of lichamelijk onderzoek, wordt de patiënt nog in het ziekenhuis verwacht.

Contact bij afwijkende waarden

Volgens zorgverleners draagt de nieuwe werkwijze bij aan zorg dichter bij huis. Tegelijkertijd helpt het om de druk op de ziekenhuiszorg te verlichten en patiënten meer regie te geven over hun eigen gezondheid. De metingen worden in samenwerking met het Medisch Service Centrum van MST beoordeeld. Bij afwijkende waarden wordt contact opgenomen met de behandelaar.

“Doordat patiënten regelmatig hun metingen doorgeven, zien we trends veel eerder dan tijdens het maandelijkse controlemoment. Als het gewicht oploopt of de waarden afwijken, kunnen we tijdig handelen, medicatie optimaal instellen en proberen ziekenhuisopnamen te voorkomen”, zegt verpleegkundig specialist Thomas Konings.

Thuismeten-app

Voor de thuismonitoring wordt gebruikgemaakt van de Thuismeten-app van Luscii. Met deze app kunnen patiënten op een eenvoudige en veilige manier hun bloeddruk, gewicht en hartslag doorgeven. Na het polikliniekbezoek meldt de zorgverlener de patiënt hiervoor aan. Thuismonitoring vormt een aanvulling op de reguliere zorg, maar is geen vervanging voor spoedzorg.

Thuismonitoring bij hartfalen maakt deel uit van het regionale programma Versneld Verbinden en valt binnen de casus ‘Gekoppelde thuismonitoring’. In dit programma werken 27 zorgorganisaties in Twente samen aan het veilig en efficiënt uitwisselen van zorgdata. Het doel is om de samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren en patiënten meer regie over hun eigen zorg te geven.

Ook landelijk wordt hard gewerkt aan veilige en efficiënte uitwisseling van zorgdata. Half februari schreven we daarover in een bericht dat het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Stichting CumuluZ Zorgdata afspraken maken over de samenhang in de data-infrastructuur. De drie partijen spraken af om regionale dataplatformen en het Landelijk dekkend netwerk beter op elkaar te laten aansluiten, zodat zorgaanbieders en leveranciers niet langer worden geconfronteerd met dubbele investeringen of tegenstrijdige keuzes in data-infrastructuur.

De samenwerking moet uitmonden in een toekomstbestendige data-infrastructuur die aansluit op Europese regelgeving zoals de EHDS. Om de praktische afstemming tussen regionale en landelijke initiatieven te organiseren, is daarvoor het Coördinatieteam Digitale Samenwerkingsinitiatieven ingericht.