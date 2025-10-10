Catharina Ziekenhuis beperkt wachttijden met BeterDichtbij-app

Oncologiepatiënten hoeven bij een vraag niet meer te bellen met het Catharina Ziekenhuis. Via de app BeterDichtbij kunnen ze via de chat hun vragen stellen. Patiënten kunnen op een moment dat het hen goed uitkomt een bericht sturen, waar ze ook zijn. Binnen 24 uur heeft elke patiënt antwoord. Dit scheelt lange wachttijden aan de telefoon. Inmiddels wordt de app inmiddels al in meer dan vijftig grote zorgorganisaties gebruikt en heeft meer dan een miljoen gebruikers.

“BeterDichtbij is te vergelijken met WhatsApp, maar dan speciaal voor de zorg”, legt de teamleider van de polikliniek oncologie, Daniel Fanego uit. “De app is gebruiksvriendelijk én medisch veilig. Patiënten ontvangen via het secretariaat een uitnodiging en kunnen daarna zelf berichten sturen.”

Duizenden telefoontjes

De afdeling ontvangt nu meer dan duizend telefoontjes per twee weken. Volgens projectleider hybride zorg, Igor Jacobs gaan veel van die telefoongesprekken over praktische vragen, zoals herhaalrecepten of afspraken. Dat zorgt voor onnodig veel druk op de poli-assistenten. Met BeterDichtbij kunnen de patiënten effectiever worden geholpen. “Een medewerker pakt altijd het bericht op en waar nodig wordt gebruikgemaakt van standaardantwoorden om vlot te reageren”, zegt Jacobs.

Voor patiënten betekent dit vooral gemak en rust. Voor veel mensen is het bovendien onhandig om tijdens werktijd telefonisch contact op te moeten nemen. Met de nieuwe app kunnen patiënten hun vragen eenvoudig intypen, zelfs als ze onderweg zijn. Voor de poli-assistenten betekent dit een verlaging van de werkdruk. De telefoon is voor hen de grootste stressfactor. Dankzij de app kunnen binnenkomende vragen beter worden geprioriteerd en verdeeld, wat het werk prettiger maakt en de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Ongeveer zeventig procent van de patiënten heeft al aangegeven de voorkeur te geven aan digitaal contact, waardoor deze stap voor velen logisch is.

Voordelen app

Toch blijft het ziekenhuis ook bereikbaar voor iedereen die niet digitaal wil of kan communiceren. Fanego vertelt dat niemand wordt verplicht om met de app te werken. Wie liever belt kan dan ook blijven bellen.

BeterDichtbij is in 2018 opgericht door de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De app biedt veilige communicatie tussen patiënt en zorgverlener, met de mogelijkheid om foto’s of bijlagen toe te voegen en te beeldbellen.

Ook het zorgteam zelf ziet de voordelen. Tijdens de eerste trainingen reageerden de poli-assistenten unaniem positief. Fanego zegt dat dat draagvlak van cruciaal belang is: “Als medewerkers enthousiast zijn en kansen zien, vergroot dat de kans dat zo’n innovatie echt landt.”