Verbetering kankerzorg dankzij samenwerking Maastro en Catharina

Patiënten met kanker in Zuidoost-Nederland kunnen in de toekomst rekenen op nog betere en meer innovatieve zorg. Daarom hebben bestralingskliniek Maastro en de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis een intentieovereenkomst gesloten om intensiever samen te werken op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en organisatie. Met deze samenwerking willen zij de kwaliteit van de oncologische zorg verder versterken, behandelingen nauwkeuriger afstemmen op de individuele patiënt en tegelijkertijd de ontwikkeling van vernieuwende behandelmethoden en een brede kennisdeling stimuleren.

Binnen OncoZON, het oncologisch samenwerkingsverband in Zuidoost-Nederland, zijn Maastro en het Catharina Ziekenhuis de instellingen die radiotherapie aanbieden. In Eindhoven wordt gebruikgemaakt van een bestralingstoestel dat tijdens de behandeling MRI-beelden produceert, terwijl in Maastricht patiënten terechtkunnen voor protonentherapie, een methode die gezond weefsel beter ontziet dan röntgenstraling. Deze verschillende technieken maken zeer nauwkeurige en effectieve kankerbehandelingen mogelijk.

Versterking wetenschappelijk onderzoek

Beide organisaties verwachten dat een hechtere samenwerking de uitwisseling van kennis en expertise aanzienlijk verbetert. Dat moet niet alleen leiden tot betere behandelresultaten, maar ook tot een verdere versterking van het wetenschappelijk onderzoek. Door hun krachten te bundelen krijgen patiënten in de hele regio toegang tot de meest geavanceerde bestralingstechnieken en behandelmethoden. De gezamenlijke aanpak versnelt bovendien innovaties: dankzij gedeeld onderzoek kunnen nieuwe behandelingen sneller worden ontwikkeld en beschikbaar komen.

De partners stemmen daarnaast hun zorgprocessen beter op elkaar af. Hierdoor kunnen patiënten sneller worden geholpen en, waar mogelijk, dichter bij huis terecht voor hun behandeling. Tot slot moet de samenwerking leiden tot efficiëntere managementprocessen en beter georganiseerde opleidingstrajecten. Daarmee worden zorgprofessionals optimaal voorbereid op de nieuwste technologieën en behandelmethoden.

Volgens Maria Jacobs, voorzitter van de raad van bestuur van Maastro, is het doel duidelijk: alle patiënten in de regio moeten kunnen rekenen op dezelfde hoge kwaliteit van zorg. Door kennis en expertise te verenigen ontstaan volgens haar betere mogelijkheden voor slim wetenschappelijk onderzoek, voor het verbeteren van zorgpaden en voor gezamenlijke oplossingen voor problemen zoals personeelstekorten. Ze benadrukt dat de samenwerking daarmee een belangrijke investering vormt in de toekomst van de oncologische zorg.

Dichter bij huis

Nardo van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis, benadrukt dat de gezamenlijke focus op innovatie de patiënten toegang biedt tot zorg die beter aansluit bij hun behoeften. Volgens hem versnelt de samenwerking ook het wetenschappelijk onderzoek, wat de kwaliteit van de zorg continu verbetert. Patiënten merken daar direct de voordelen van: bijvoorbeeld doordat iemand sneller en dichter bij huis kan worden doorverwezen voor de meest geschikte bestralingstechniek, wat bijdraagt aan een efficiënter herstel. Van der Meer ziet in deze samenwerking vooral kansen voor betere zorg voor meer mensen, tegen lagere kosten.

Naast dit samenwerkingsverband blijven ze ook openstaan voor samenwerking met andere partners binnen en buiten het oncologisch netwerk OncoZON. Dit is een regionaal oncologienetwerk dat onderdeel is van het landelijke platform Oncologienetwerken Nederland dat halverwege vorig jaar is opgericht. Onder het motto ‘samen leren en verbeteren’ werken de netwerken via dit platform samen aan het verder verbeteren van de oncologische netwerkzorg voor iedere patiënt met kanker.