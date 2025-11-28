Publieke-private samenwerking voor innovatie en patientparticipatie

Santeon start een structurele samenwerking met Johnson & Johnson om vernieuwing in de zorg te versnellen. Door kennis en middelen te bundelen willen de partijen zorguitkomsten verbeteren en de toegankelijkheid van de zorg vergroten. De samenwerking richt zich op gegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk, het doorontwikkelen van hybride zorgpaden met de Metromap-methodiek en het versterken van patiëntparticipatie. Hiermee beogen zij blijvende voordelen voor patiënten en zorgverleners te realiseren.

Er wordt gewerkt aan patiëntparticipatie waarbij patiënten intensiever worden betrokken bij het vormgeven van de zorg. De stem van de patiënt is volgens de organisaties cruciaal voor het realiseren van passende en uitkomstgerichte zorg.

Patiënten betrekken bij waardegedreven zorg

Algemeen directeur Johnson & Johnson Innovative Medicine Nederland, Erik Holl, vertelt dat er de afgelopen jaren samen met patiëntvertegenwoordigers is onderzocht hoe patiënten op een goede manier kunnen worden betrokken bij waardegedreven zorg. “Nu gaan we samen verder om deze lessen toe te passen bij de inbedding van innovatie in zorgpaden met actieonderzoek”, voegt Holl toe.

Directeur van Santeon, Pieter de Bey, zegt dat als voorloper in gezondheidszorg Santeon investeert in kennis en innovatie. Samenwerking is volgens hem daarbij essentieel om de zorg continu te kunnen vernieuwen. Binnen Santeon wordt samengewerkt met onder meer met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, wetenschappelijke instituten, de overheid en innovatieve bedrijven. “Dit maakt het mogelijk om sneller te innoveren en om optimaal gebruik te maken van beschikbare kennis en expertise”, aldus De Bey.

Metromap-methodiek

Metro Mapping is een methode die artsen en patiënten ondersteunt bij het nemen van behandelbeslissingen bij kanker, hierover schreven we begin 2023. De aanpak is ontwikkeld door industrieel ontwerper Ingeborg Griffioen. Het project laat zien hoe een frisse blik van buiten de medische wereld kan bijdragen aan vernieuwende oplossingen binnen de zorg.

Voor veel patiënten begint na de diagnose kanker een intensieve periode vol emoties, informatie en keuzes. Metro Mapping moet orde scheppen in die complexiteit. De methode visualiseert het zorgtraject als een metronetwerk: overzichtelijk, met duidelijke lijnen, haltes en overstappen. Zo wordt zichtbaar welke stappen elkaar opvolgen, waar beslissingen moeten worden genomen en wanneer er overdrachtsmomenten zijn naar nieuwe zorgteams.

Verschillende routes

Volgens Griffioen bestaat een behandeltraject niet uit één rechte lijn, maar uit verschillende routes met wisselende betrokken zorgverleners. Door die trajecten samen te brengen in één centrale ‘Metro Map’ ontstaat een gedeeld overzicht waarmee artsen en patiënten gerichter het gesprek kunnen voeren over mogelijke verbeteringen en keuzes binnen de behandeling.