CNIO’s verbinden zorgpraktijk en digitalisering bij Treant

De zorg staat voor een grote transformatie. Het aantal mensen met een zorgvraag neemt toe, terwijl het aantal beschikbare zorgprofessionals afneemt. Treant zet daarom vol in op digitalisering om ook in de toekomst toegankelijke, kwalitatief goede zorg te blijven bieden, afgestemd op wat patiënten en cliënten nodig hebben en prettig vinden.

Om digitale innovatie beter te laten aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk, heeft Treant een nieuwe functie geïntroduceerd: Chief Nursing Information Officer (CNIO).

Verpleegkundige digitalisering

Joris Huizinga is de eerste CNIO binnen Treant en richt zich op digitale ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. Daarbij gaat het onder meer om het effectief inzetten van slimme meters en het optimaliseren van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor de ouderenzorg is Treant nog op zoek naar een CNIO.

De CNIO’s vormen de verbindende schakel tussen informatietechnologie en verpleegkundige praktijk. Daarmee zorgen zij ervoor dat digitalisering niet alleen technisch werkt, maar ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg en efficiëntere werkprocessen.

Digitale innovatie die het werk ondersteunt

Volgens Huizinga is die verbinding essentieel. “Als we kijken hoe snel de zorg zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, kunnen we alleen maar dromen over wat er straks mogelijk is. Daarbij is het belangrijk dat collega’s digitaal vaardig zijn en dat techniek de werkprocessen echt ondersteunt,” zegt hij. “Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat het meest nodig is en wat werkt. De CNIO’s zorgen daarom voor de verbinding tussen de informatietechnologie en deze praktijk.”

Kenmerkend voor de rol is dat de CNIO’s de helft van hun tijd actief blijven als verpleegkundige. Daardoor blijven zij nauw betrokken bij de dagelijkse zorg en begrijpen zij als geen ander waar digitale oplossingen het verschil kunnen maken. Deze combinatie van praktijkervaring en digitale expertise vergroot de kans op succesvolle implementatie van innovaties binnen Treant. Met de inzet van CNIO’s zet Treant een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg, waarin technologie ondersteunend is aan professionals en bijdraagt aan passende, mensgerichte zorg.

Combinatie zorgverlener CNIO

In editie 6 van ICT&health magazine spraken we Arenda Jansen-Wegter, CNIO bij IJsselheem, over de rol van de CNIO in de ouderenzorg. Zij laat haar collega’s daar zien hoe digitalisering de zorg kan versterken, mits goed toegepast: “Ik vind de combinatie tussen zorgverlener en CNIO onmisbaar om de zorg goed te kunnen transformeren.”

In 2024 organiseerden het Erasmus MC en Deloitte een CNIO-dag. Met de toenemende digitalisering van de zorg groeit het belang van de Chief Nursing Information Officer (CNIO). CNIO’s vormen de schakel tussen technologische innovatie en de verpleegkundige praktijk en zorgen dat nieuwe technologie daadwerkelijk waarde toevoegt op de werkvloer.

De CNIO-functie is de afgelopen jaren sterk in opkomst. Zij werken strategisch binnen zorgorganisaties en vaak nauw samen met CMIO’s en andere informatiemanagers. Opleidingen, zoals aan de TU Eindhoven, ondersteunen deze professionalisering. Zo helpen CNIO’s zorginnovaties succesvol en duurzaam te landen in de dagelijkse zorgpraktijk.