Trombose app, Dementieboxen, Bestuurlijke benoeming, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe app voor patiënten van de trombosedienst van het Slingeland een een samenwerking tussen het HagaZiekenhuis, HMC en LUMC voor toekomstbestendige ouderenzorg. Verder aandacht voor de introductie van zogenoemde dementieboxen op de verpleegafdelingen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en de benoeming van Nicole Stolk als bestuurslid van de NVZ.

App voor trombose

De MijnPortavita app is sinds april 2026 beschikbaar voor patiënten van de trombosedienst van het Slingeland en maakt het eenvoudiger om medische gegevens digitaal in te zien. Via de app kunnen patiënten hun doseerschema’s bekijken, afspraken voor bloedafname controleren, meetwaarden inzien en berichten ontvangen van de trombosedienst.

De introductie van de app is niet alleen een digitale verbetering, maar ook noodzakelijk door veranderingen in de postbezorging. Vanaf medio 2026 kan postbezorging tot vier dagen duren, waardoor papieren doseerschema’s mogelijk te laat aankomen.

Om patiënten te ondersteunen bij de overstap organiseerde de trombosedienst instructiebijeenkomsten. Tijdens deze sessies kregen deelnemers uitleg over het gebruik van de app en konden zij vragen stellen. Zo wordt de overgang naar digitale zorg zo toegankelijk mogelijk gemaakt.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Het HagaZiekenhuis, HMC en LUMC gaan intensief samenwerken om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Samen met huisartsen, VVT-organisaties en de ambulancezorg willen zij zorg beter afstemmen op de wensen van kwetsbare ouderen en tegelijkertijd de druk op de zorgketen verlagen.

Een belangrijk voorbeeld is het project Zilvertriage, waarbij ambulancezorgverleners direct overleggen met specialisten om te bepalen of ziekenhuisopname nodig is. Dit helpt om patiënten sneller op de juiste plek te behandelen. De samenwerking richt zich op meer zorg thuis, minder onnodige ziekenhuisbezoeken en kortere opnames. Het uiteindelijke doel is betere zorguitkomsten, minder versnippering en een efficiënter en betaalbaar zorgsysteem.

Dementieboxen

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn nieuwe ‘dementieboxen’ geïntroduceerd op verpleegafdelingen, als onderdeel van de ambitie om een dementievriendelijk ziekenhuis te zijn. De boxen bevatten onder meer spelmateriaal, verzwaringsdekens, digitale klokken en visuele hulpmiddelen om patiënten te ondersteunen in oriëntatie en rust.

De inhoud is samengesteld door zorgprofessionals op basis van praktijkervaring en geïnspireerd op voorbeelden van het UMCG. Speciale aandacht is er voor zogenoemd ‘plukgedrag’, waarbij patiënten behoefte hebben aan tastbare prikkels die rust geven. Daarnaast bevat de box een informatief boek over dementie, bedoeld voor zorgverleners en naasten. De materialen zijn ook geschikt voor patiënten met delier, hersenletsel of een verstandelijke beperking.

Nieuw NVZ-bestuurslid

De NVZ heeft Nicole Stolk-Luyten benoemd tot nieuw bestuurslid per 1 mei 2026. Zij is sinds 2024 voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis en brengt brede ervaring mee vanuit de overheid en De Nederlandsche Bank.

Binnen het NVZ-bestuur gaat zij zich richten op organisatievraagstukken en toekomstbestendige zorg. Haar expertise ligt onder meer op het gebied van digitalisering, governance en samenwerking. Stolk-Luyten benadrukt het belang van innovatie, data en IT voor de zorg van morgen. Zij volgt Ingrid Wolf op en vervult daarnaast diverse rollen in advies- en samenwerkingsorganisaties binnen zorg en innovatie.

“De zorg van morgen ontstaat waar zorg en sociaal domein elkaar versterken en gezondheid leidend is. Innovatie, data en IT versnellen die beweging. Met oog en hart voor de menselijke maat”, aldus Nicole.

