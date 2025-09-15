Continuïteit in de zorg vraagt om voorspellend asset management

Stel je voor: je ondergaat een hartoperatie, terwijl je letterlijk je leven in handen van de techniek legt. Dit overkwam een 65-jarige Nederlander in het MST-ziekenhuis, toen tijdens zijn operatie plots de stroom uitviel (bron). Dankzij het noodstroomsysteem kon de operatie veilig worden afgerond. Zulke incidenten benadrukken hoe cruciaal betrouwbare energievoorziening is in de zorgsector.

Gedreven door de noodzaak om te verduurzamen, ondergaat Nederland een snelle elektrificatie. Vandaag draait ongeveer 20% van ons energiegebruik op elektriciteit, en in 2050 loopt dat naar verwachting op tot 50% (bron). Deze trend maakt de rol van elektrische assets, de cruciale installaties en systemen die stroom gebruiken of leveren, steeds belangrijker. Tegelijkertijd groeit de instabiliteit en complexiteit van het elektriciteitsbeheer, onder meer door netcongestie en de sterk wisselende opwek van zon- en windenergie. Ook extreme weersomstandigheden, zoals hevige stormen en wateroverlast, leggen extra druk op de infrastructuur. Voor zorginstellingen en andere vitale sectoren betekent dit dat betrouwbare en robuuste elektriciteitsvoorzieningen belangrijker zijn dan ooit.

Voor zorginstellingen betekent verduurzamen bovendien méér dan alleen energiebesparing. Om te voldoen aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 moeten ziekenhuizen en zorgorganisaties hun gebouwen transformeren naar CO₂-vrij, all-electric en klimaatneutraal. Daarmee neemt de afhankelijkheid van een stabiele elektriciteitsvoorziening alleen maar verder toe.

Schneider Electric ondersteunt zijn klanten al jarenlang met regelmatig onderhoud, het beschikbaar stellen van technici en het snel verhelpen van storingen. Toch moeten we verder gaan dan deze traditionele diensten. De overstap naar proactive (voorspellend) asset management is cruciaal: het stelt zorginstellingen in staat om storingen vóór te zijn en de continuïteit van zorg te garanderen.

De evolutie van asset management

Asset management in ziekenhuizen en andere zorginstellingen is de afgelopen decennia sterk veranderd. We onderscheiden vier niveaus:

Reactief: de klant belt zodra er een storing optreedt. Preventief: wij nemen contact op om uitval te voorkomen, vaak via periodiek onderhoud. Toestandsafhankelijk: 24/7 monitoring van installaties, waaraan een gezondheidsscore wordt gekoppeld. Het geeft inzicht in wanneer onderhoudt écht nodig is. Voorspellend: op basis van data en trends voorspellen wanneer een installatie waarschijnlijk gaat falen, zodat ingrijpen al kan gebeuren voordat er een probleem ontstaat.

Waarom is voorspellend onderhoud zo belangrijk voor de zorg?

Allereerst staat patiëntveiligheid voorop: zorgprocessen kunnen eenvoudigweg niet stilvallen. Door storingen vóór te zijn, kunnen ziekenhuizen hun essentiële diensten ononderbroken blijven leveren.

Daarnaast zorgt voorspellend asset management voor een efficiënter gebruik van schaarse middelen. Onderhoud vindt alleen plaats wanneer het daadwerkelijk nodig is, waardoor technische teams worden ontlast. In een sector waar de druk verder toeneemt, helpt voorspellend asset management-ziekenhuizen om met minder mensen meer zekerheid te bieden.

Tot slot draagt deze aanpak bij aan een hogere betrouwbaarheid en kan het de levensduur van installaties helpen verlengen, waardoor ziekenhuizen niet alleen kosten optimaliseren, maar ook de continuïteit beter kunnen waarborgen.

Conclusie: voorbereid op de uitdagingen van morgen

Ziekenhuizen kunnen het zich niet veroorloven te vertrouwen op toeval of enkel op noodstroomvoorzieningen. De stap naar voorspellend onderhoud is daarom een noodzakelijke volgende fase. Bij Schneider Electric ondersteunen we zorginstellingen bij deze transitie met veilige en efficiënte installaties, de grootste groep gespecialiseerde elektrotechnici wereldwijd en een bewezen software suite die scenario’s kan voorspellen voordat er problemen ontstaan.

We begrijpen dat de uitdagingen in de zorg alleen maar groter worden. Daarom is het cruciaal te vertrouwen op oplossingen die problemen voorzien en voorkomen. Zo blijft de Nederlandse zorg veerkrachtig en hoeven patiënten niet te vrezen voor een plotselinge stroomuitval tijdens een levensreddende behandeling.