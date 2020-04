Corona Check voortaan landelijk beschikbaar

De afgelopen weken is de corona-check app als een olievlek uitgebreid naar andere ziekenhuizen en zelfs zorginstellingen. Op 30 maart was de toepassing al beschikbaar voor 4,7 miljoen mensen. Volgens de website van Luscii gaat het om 16 partnerziekenhuizen, huisartsenposten en zorgaanbieder Philadelphia.

De ziekenhuizen zijn momenteel: WZA voor Drente, CWZ voor regio Nijmegen, UMC Utrecht, Maasstad Ziekenhuis voor de Rijnmond, ZGT en MST in Twente, Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), Flevo Ziekenhuis in Almere, Spaarne Gasthuis in onder meer Haarlemmermeer; Zaans medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland. Nog meer ziekenhuizen gaan de komende week aanhaken.

De OLVG Corona Check werd ook genoemd als onderdeel van een tweetal apps die het testbeleid van de GGD’s in Nederland moeten gaan ondersteunen. Een nog te selecteren app moet dienen als tracking-app om te achterhalen of een gebruiker langdurig in de buurt is geweest van iemand waarvan bekend is dat die met corona is geïnfecteerd. De andere app dient om gezondheidsklachten te beoordelen op een mogelijke besmetting met corona.

Medische teams achter Corona Check

In de Corona Check-app beantwoorden deelnemers dagelijks vragen over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Zij hebben zelf alleen een thermometer en een smartphone of tablet nodig. Achter de app staan medisch teams in OLVG en de partnerziekenhuizen die, ondersteund door technologie, de ingestuurde gegevens beoordelen, volgen en zo nodig contact opnemen om hen door te verwijzen naar een huisarts of ziekenhuis.

Inmiddels zijn er zeven regiecentra verspreid over Nederland waar mensen met een medische achtergrond de via de OLVG Corona Check binnengekomen klachten controleren. De teams bestaan uit onder meer (huis)artsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen. De app is inmiddels door zo’n 115.000 mensen gedownload, terwijl zo’n 70.000 mensen er dagelijks gebruik van maken.

Gebruikers app testen

Het AD meldt dat op basis van de app ook een proef zou starten om gebruikers daadwerkelijk te testen op corona, aldus longarts Paul Bresser. “Waar we vooralsnog alleen een grote waarschijnlijkheid op het coronavirus kunnen uitspreken, gaan we nu over op testen en intensievere begeleiding thuis. Voor mensen met klachten biedt dit meer zekerheid.”

Verder heet de app voortaan alleen nog Corona Check, zonder OLVG dus. Op de begeleidende website staat algemene informatie over het gebruik van de app en over partner Luscii. De gebruikte app is een bestaand product dat voorzien is van een CE-keurmerk als ‘medical device’.

De Luscii-app werd al voor corona in meerdere ziekenhuizen in Nederland en in Engeland gebruikt voor het bieden van zorg op afstand aan patiënten. Doordat deze basis er al lag, was het mogelijk om dit bestaande product specifiek in te richten voor het coronavirus met de medische kennis van OLVG en partnerziekenhuizen in combinatie met de richtlijnen van het RIVM.