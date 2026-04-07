Pilot toont: telemonitoring tussen ziekenhuizen werkt

Telemonitoring van hartfalenpatiënten kan ook over ziekenhuisgrenzen heen veilig en soepel verlopen. Dat blijkt uit een tien maanden durende pilot van Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis, waaraan dertig patiënten deelnamen. De zorg verliep voor hen volledig lijnloos: monitoring vond plaats vanuit MMC, terwijl de hoofdbehandeling elders lag. Zorgverleners beoordelen de samenwerking positief en zien kansen voor opschaling, mits duidelijke randvoorwaarden worden vastgelegd en geborgd en goed worden gemonitord blijvend.

De proef richtte zich op werkbaarheid, ervaringen van zorgverleners en de voorwaarden voor verdere uitrol. E-nurses, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten uit beide instellingen geven aan dat de samenwerking efficiënt verloopt en dat de werkprocessen goed op elkaar aansluiten. Aandachtspunten liggen onder meer bij gegevensuitwisseling, verantwoordelijkheidsverdeling en structurele financiering bij opschaling.

Brainportregio

De al aanwezige vertrouwensrelatie tussen cardiologen, het gebruik van vergelijkbare protocollen (‘Zorg bij jou’) en het feit dat beide ziekenhuizen met HiX en Luscii werken, bleken cruciale succesfactoren. Daarnaast bood de bestaande intensieve samenwerking binnen de Brainportregio, onder meer via het Nederlands Hart Netwerk, waar beide ziekenhuizen bij zijn aangesloten, een solide fundament voor de pilot.

“Deze pilot laat zien hoe naadloos zorg kan worden wanneer je als regio dezelfde ambitie deelt. Het is ons gelukt om patiënten volledig ‘lijnloos’ te monitoren, zonder dat zij merkten dat verschillende organisaties samenwerkten. Dat is precies waar hybride zorg om vraagt”, zegt hoofd zorggroep en cardioloog bij Máxima MC, Luc Theunissen.

Uitwisselen over organisatiegrenzen

Hoewel de pilot inhoudelijk veelbelovend was, is verdere uitbreiding op dit moment technisch nog niet haalbaar. Het huidige regionale dataplatform laat het uitwisselen van monitoringgegevens over organisatiegrenzen heen nog niet toe. Marina van Dorenmalen, e-nurse Catharina Ziekenhuis vertelt dat de pilot vooral kleine aanvullingen en afstemming betekende. Ze hebben veel geleerd over de technische kant. En Van Dorenmalen en haar collega’s zien dat ze in de toekomst nog meer uniform moeten werken als ze dit verder willen uitbreiden.”

Eva Wisse, directeur van het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis sluit zich daarbij aan: “De technische randvoorwaarden zijn op dit moment nog niet voldoende om dit op grote schaal toe te passen, maar deze pilot brengt ons een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van regionale telemonitoring.” Ze zegt trots te zijn op de samenwerking en op de zorgprofessionals die de pilot hebben gedaan. Volgens Wisse zijn de inhoudelijke resultaten positief en geven vertrouwen voor de toekomst.

Toekomst hybride zorgverlening

De pilot heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor toekomstige, hybride zorgverlening. Beide organisaties blijven samen werken aan oplossingen om monitoren over de muren van het eigen ziekenhuis heen technisch en organisatorisch mogelijk te maken, in lijn met de gezamenlijke ambitie voor innovatieve zorg in de Brainportregio.

