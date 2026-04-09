Digizorg: van patiëntidee naar digitaal zorgplatform

Toen Merel Backers in 2019 zelf patiënt werd, botste haar verwachting van een gestroomlijnd zorgproces met de werkelijkheid. Medische gegevens bleken versnipperd, communicatie liep via uiteenlopende kanalen en praktische zaken kostten veel tijd en energie. Vanuit haar achtergrond als digitaal productontwerper besloot ze daar zelf iets aan te doen. Wat begon als een persoonlijk initiatief groeide uit tot de Digizorg-app: een platform dat patiënten ondersteunt én zorgverleners ontlast.

Backers merkte hoe inefficiënt het zorgproces in de praktijk kan zijn, zo vertelt zij in editie 2, 2026 van ICT&health. “De medische gegevens van patiënten bleken verspreid te zijn over tientallen platforms. Bij elke kleine verandering in het zorgtraject kun je een stapel brieven verwachten. Regelmatig dezelfde gesprekken voeren met verschillende artsen en dezelfde onderzoeken moeten herhalen, omdat er geen inzicht is in je volledige medisch dossier.”



Die versnippering zorgt volgens haar voor onnodige belasting bij patiënten. “Het was alsof ik projectmanager was geworden van mijn eigen zorg.”

Praktische ondersteuning centraal

De Digizorg-app richt zich in de kern op het organiseren van die praktische kant van zorg. Het platform biedt patiënten één plek voor hun medische gegevens, communicatie en afspraken.



“Het belangrijkste aspect van de app is het gezondheidsdossier”, zegt Backers. “Dit proberen we zo compleet mogelijk te maken, zodat patiënten alle gegevens over hun gezondheid op één plek hebben. Zoals uitslagen van onderzoeken, behandelverslagen en medische brieven.”



Daarnaast ondersteunt Digizorg telemonitoring via vragenlijsten en meetschema’s, biedt het een berichtenfunctie met zorgverleners en kunnen patiënten zelf afspraken beheren. Daarmee verschuift een deel van de regie naar de patiënt, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgverlener.

Regie, begrijpelijkheid en compleetheid

Bij de ontwikkeling staan drie pijlers centraal: compleetheid, begrijpelijkheid en regie. Niet alleen worden gegevens gebundeld, ook wordt gewerkt aan toegankelijke uitleg bij medische informatie en functionaliteiten voor zelfzorg. Volgens Backers ligt daar directe winst: minder telefoontjes, minder administratieve druk en meer overzicht voor patiënten én zorgverleners.



Bijzonder is dat Digizorg binnen een zorginstelling is ontstaan en continu wordt doorontwikkeld met directe feedback van gebruikers. Teams halen actief input op in wachtkamers en combineren dit met gebruiksdata en patiëntpanels.



Dat levert inzichten op over wat wel en niet werkt – en voor wie. Digitalisering sluit volgens Backers niet per definitie mensen uit. Integendeel: voor sommige patiëntgroepen kan het juist drempels verlagen.

Groei en doorontwikkeling

De app telt inmiddels meer dan 150.000 downloads en ruim 35.000 actieve gebruikers per maand, binnen één ziekenhuis. Verdere groei wordt verwacht door aansluiting van andere zorgaanbieders.



Gebruikers vragen daarbij nadrukkelijk om uitbreiding van het dossier met gegevens van andere zorgverleners. Backers: ““Patiënten zijn blij dat ze alle praktische informatie bij de hand hebben op hun telefoon. Ook op de zelfzorgfunctionaliteiten wordt positief gereageerd. Wel vragen patiënten of het mogelijk is om meer medische gegevens in te zien in de app, zoals die van hun huisarts en andere zorgaanbieders, en om verder terug te kunnen kijken in hun historische gegevens. Daar werken we hard aan.”



In de regio Rijnmond wordt gewerkt aan bredere aansluiting, onder meer met huisartsen en VVT-instellingen. Tegelijk ontwikkelt Digizorg functies voor zorgverleners, zoals een AI-scribe die consultverslagen automatisch vastlegt en samenvat voor patiënten.

Samenwerking als versneller

Voor opschaling zet Digizorg in op samenwerking met technologiepartners en zorgorganisaties. Het doel: één digitale voordeur creëren waarin verschillende toepassingen samenkomen. Daarmee onderstreept Digizorg een bredere beweging in de zorg: digitale ondersteuning die zowel patiënt als zorgverlener faciliteert.



Volgens Backers ligt de meerwaarde uiteindelijk in betere informatie en meer regie. “Goed geïnformeerde patiënten hebben betere behandeluitkomsten. Voor mij is Digizorg pas een succes als patiënten zien wat ze nodig hebben, begrijpen wat er met ze gebeurt, en zelf kunnen regelen wat ze willen.”

Het volledige artikel is te lezen in ICT&health editie 2, 2026, die op 10 april verschijnt.