Cure One onderzoekscentrum gaat genezing diabetes type 1 versnellen

Op Wereld Diabetes Dag is in Leiden het nieuwe onderzoekscentrum Cure One officieel geopend door burgemeester Peter Heijkoop. Het centrum, een initiatief van het LUMC en Stichting DON, moet de zoektocht naar een genezing voor diabetes type 1 (T1D) versnellen. De behoefte is groot: in Nederland leven meer dan 100.000 mensen met T1D, wereldwijd naar schatting zo’n 9,5 miljoen. Het centrum bundelt expertise om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken voor patiënten.

“Dankzij jaren van onderzoek begrijpen we het immuunsysteem en manieren van cel transplantatie beter. Nu is het moment om door te pakken. Met Cure One zijn we in staat om sneller toe te werken naar functionele genezing voor grotere groepen mensen met T1D”, zegt LUMC-hoogleraar en endocrinoloog Eelco de Koning.

De Koning leidt het centrum en ziet dagelijks hoe ingrijpend diabetes type 1 is voor patiënten. Alleen bij mensen met hele complexe diabetes worden volgens De Koning transplantaties gedaan met een alvleesklier of eilandjes van orgaandonoren die tot functionele genezing kunnen leiden. Maar dit kan slechts bij enkele tientallen mensen per jaar en is niet voldoende. Cure One gaat hierin verandering brengen.

Cruciale rol

Het LUMC loopt voorop in regeneratieve geneeskunde en beschikt over uitgebreide kennis van T1D. In Cure One worden alle benodigde inzichten, specialismen en middelen samengebracht, wat dit programma volgens LUMC uniek maakt. Bij type 1 diabetes en de behandelingen die gericht zijn op genezing, spelen zowel het immuunsysteem als de cellen die insuline aanmaken een cruciale rol. Door expertise op deze gebieden te combineren, groeit de kans om tot een werkelijke oplossing te komen, benadrukt De Koning.

Stichting DON steekt al bijna twintig jaar geld in vernieuwend onderzoek naar T1D, met als uiteindelijk doel het genezen van diabetes type 1. De stichting is een van de initiatiefnemers achter Cure One. Het afgelopen jaar is volgens Gwen Rodenburg, directeur van Stichting DON, intensief geweest. Cure One geeft het volledige onderzoeksveld rondom diabetes type 1 een impuls, van basaal laboratoriumonderzoek tot klinische toepassing. Volgens Rodenburg brengt de opening van Cure One hun missie dichterbij dan ooit.

Samen met Diabetes Fonds

Naast dat de deuren van Cure One officieel werden geopend, werd ook een strategisch partnerschap met het Diabetes Fonds aangekondigd. Diena Halbertsma, directeur Diabetes Fonds, is blij en trots om als partner deel uit te maken van Cure One: “We geloven enorm in de kracht van internationale samenwerking om ons gezamenlijke doel te bereiken: genezing van diabetes type 1. Met onze expertise en ons netwerk kunnen we de noodzakelijke versnelling helpen te realiseren om genezing van diabetes type 1 dichterbij te brengen.”

Tijdens de feestelijke opening werd een speciale talkshow georganiseerd waarin experts en mensen met diabetes type 1 vertelden over de nieuwste ontwikkelingen en de impact van de ziekte op hun leven. Het hoogtepunt was de officiële opening van het nieuwe onderzoekscentrum, verricht door de burgemeester Peter Heijkoop samen met een 10-jarige patiënt met diabetes type 1. Meer informatie over het centrum en de talkshow staan op de website van Cure One.

‘Insulinefabriek’

Twee jaar geleden schreven we ook over een buitenlandse vinding door onderzoekers van MIT (Massachusetts Institute of Technology). Zij ontwikkelden een implanteerbaar apparaat dat menselijke insulineproducerende cellen kan beschermen én van zuurstof kan voorzien. Het apparaat, kleiner dan een munt van 50 cent, bevat een eigen ‘zuurstoffabriek’ die zuurstof opwekt door waterdamp in het lichaam te splitsen. Zo blijven de ingekapselde alvleeskliercellen actief en produceren ze continu insuline.

In tests met muizen met diabetes type 1 wist het apparaat de bloedsuikerspiegel een maand lang stabiel te houden. De technologie moet nog verder worden ontwikkeld en getest in grotere dieren voordat klinische toepassingen bij mensen mogelijk zijn. Onderzoekers zijn optimistisch dat dit een doorbraak kan betekenen voor toekomstige diabetesbehandeling zonder insuline-injecties.