Daniel Kraft: ‘De toekomst van de zorg hangt af van onze mindset'

Vijftien jaar geleden gaf arts, wetenschapper, uitvinder en ondernemer Daniel Kraft een TEDx talk in Maastricht. In diezelfde stad gaf hij vandaag, als onderdeel van de ICT&health World Conference 2026, een keynote over de toekomst van de zorg. Dat er in de tussentijd veel is veranderd, is evident: waar er 15 jaar geleden nog ‘slechts’ 15.000 medische apps waren, zijn dat er tegenwoordig meer dan 400.000. Ondanks de acceleratie van medische innovatie, is er volgens Kraft nog genoeg werk te doen. Om de toekomst van de gezondheidszorg te katalyseren, is de juiste mindset rondom verandering nodig.

“We leven in interessante tijden”, zegt Kraft. “Er gebeuren zowel goede als slechte dingen, maar we hebben vooral een kans om na te denken over onze mindset. Het goede nieuws is dat er een aantal ongelofelijke nieuwe winden waaien, die de toekomst van gezondheid en medicijnen wereldwijd kunnen veranderen. AI bijvoorbeeld.”

Upskilling van medische vaardigheden

Veel AI-tools gericht op gezondheid zijn niet perfect, maar het veld beweegt zich volgens Kraft snel. “In medische klinieken zien we dat AI soms al beter is dan de menselijke medewerkers. En we zien dat patiënten minder vaak gebruik maken van dr. Google, maar overstappen op dr. ChatGPT.”

De wereld van generatieve AI is in slechts 3 jaar volledig getransformeerd, dus stel je voor hoe diezelfde AI eruitziet over weer 3 jaar. Toch denkt Kraft niet dat dit soort technologieën zorgmedewerkers zullen vervangen. “Een geneeskundestudent zal nog steeds moeten leren om een differentiaaldiagnose te stellen. Maar innovatieve technologieën, zoals AI, kunnen wel gebruikt worden om hun vaardigheden te verbeteren.” Als optimist denkt Kraft verder dan generatieve AI, maar juist over generatieve gezondheid.

Intelligentere toekomst

Voor een intelligentere toekomst behoeft datagebaseerde, proactieve methodes. “Innovatoren, ondernemers en academici kunnen nieuwe tools gebruiken om te toekomst van de geneeskunde vorm te geven. De moeilijkheid ligt niet in de nieuwe ideeën, maar in het blijven hangen in oude ideeën.” Uiteindelijk gaat het volgens Kraft om mindset en gemeenschap. “Het is een ongelooflijke tijd om te katalyseren en te investeren in gezondheidsgelegenheid.”

Innovaties bieden mogelijkheden tot het steeds verder personaliseren van behandelingen, bijvoorbeeld op basis van de genomische data van een individu. “Dat gaat niet alleen om het uitlezen van het DNA, maar ook om het schrijven van DNA. Zoals met CRISPR al gebeurt.” Naast genomica, zijn bijvoorbeeld ook metabolica, het microbioom en nutritionele status interessante afslagen voor preventieve innovaties.

Eerdere detectie van ziekte

In de toekomst kunnen innovaties er hopelijk voor zorgen dat ziekten in een eerder ziektestadium worden gedetecteerd. Kraft: “Laat een volledige lichaamsscan maken, en na 30 minuten heeft de AI-radioloog een analyse gemaakt waarin diepe inzichten staan over je gezondheid.” Zo ver is het nog niet, maar AI zou op deze manier de toekomst van medisch onderzoek wel kunnen veranderen, aldus Kraft. Om op deze manier op proactieve ziekte te voorkomen of vroeg op te merken.

De toekomst van gezondheid gaat volgens Kraft van reactief en gericht op ziekte naar continue, proactieve zorg die altijd en overal geleverd kan worden. Hopelijk ook tegen lagere kosten, waardoor de gezondheidszorg toegankelijker en eerlijker wordt. Tot slot, een geruststellende quote voor de aanwezige zorgverleners: “AI zal de zorgverlener niet vervangen, maar zorgverleners die AI wél gebruiken zullen de zorgverleners zonder AI gaan vervangen.” De toekomst is al hier, sluit Kraft af.