Datasets voor Uitkomstgerichte Zorg van Nictiz

Toegang tot de juiste data en ICT is een belangrijke voorwaarde om uitkomstgerichte zorg in de dagelijkse praktijk te introduceren. Nictiz speelt daarbij een belangrijke rol. Zij zorgen voor het toegankelijk maken van de ontwikkeling, het beheer en de implementatie van informatiestandaarden voor een viertal geselecteerde aandoeningen; knie-artrose, inflammatory bowel disease (IBD), pancreascarcinoom en chronische nierschade.

De ondersteuning wordt op verschillende manieren geboden. Naast advies en begeleiding ondersteunt Nictiz ook het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennisproducten en tooling. Denk daarbij aan draaiboeken, templates, applicaties en het organiseren van trainingen en workshops.

POC voor Uitkomstgerichte Zorg

VWS werkt in het programma Uitkomstgerichte Zorg, samen met de zeven partijen van het hoofdlijnakkoord (HLA), aan het versterken en uitbouwen van het bestaande fundament van Uitkomstgericthe zorg. Nictiz ontwikkelt daarvoor niet alleen de datasets, maar ondersteunt ook het opstarten van een eerste proof of concept (POC) vanuit de werkgroep ICT & Toegankelijkheid.

Doel van deze proof of concept is het in kaart brengen en analyseren van de bestaande situatie omtrent de informatiestromen en interoperabiliteitsoplossingen bij de zorgaanbieders die meedoen. Daaruit moet blijken in hoeverre de huidige situatie geschikt is voor landelijke Uitkomstgerichte Zorg.

Binnen dit project werkt Nictiz onder andere samen met ICTU en BDO. In de eerste POC worden de (concept) uitkomstensets voor de aandoeningen knie artrose, chronische nierschade, alvleesklierkanker en Inflammatory Bowel Disease (IBD) getoetst aan registratie, extractie & uitwisseling, analyse en terugkoppeling. Dit gebeurt ook voor de generieke PROM (patient reported outcome measures), een set van vragenlijsten die gebruikt worden om gezondheid(problemen) in kaart te brengen: vóór, tijdens en na een behandeling.

Voor de landelijke campagne ‘samen beslissen’ werken onder meer de Nederlandse Patiëntenfederatie en de Federatie van Medisch Specialisten samen met het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.