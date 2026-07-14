AI als kennispartner voor de huisarts

De hoeveelheid medische kennis groeit sneller dan ooit. Nieuwe richtlijnen, wetenschappelijke publicaties en lokale protocollen volgen elkaar in hoog tempo op. Voor huisartsen betekent dat een voortdurende uitdaging: tijdens een consult snel de juiste, actuele en onderbouwde informatie vinden. AI lijkt hiervoor steeds vaker een praktisch antwoord te bieden.

In een achtergrondartikel in ICT&health bespreekt redactieraadlid Bart Timmers drie AI-ondersteunde kennistools voor zorgprofessionals. Hoewel de oplossingen verschillend zijn opgezet, hebben ze één belangrijk uitgangspunt gemeen: niet de arts vervangen, maar ervoor zorgen dat relevante kennis sneller beschikbaar komt op het moment dat die nodig is.



Daarbij draait het volgens de auteur niet alleen om snelheid, maar ook om transparantie, betrouwbaarheid en aansluiting op de dagelijkse praktijk.



De drie tools op een rij:

Expertdoc CDS – integreert diep in het huisartsinformatiesysteem en geeft tijdens het consult contextspecifieke adviezen op basis van de NHG-richtlijnen.

– integreert diep in het huisartsinformatiesysteem en geeft tijdens het consult contextspecifieke adviezen op basis van de NHG-richtlijnen. EvidenceHunt – doorzoekt en analyseert medische literatuur en richtlijnen met AI, zodat complexe klinische vragen sneller onderbouwd kunnen worden.

– doorzoekt en analyseert medische literatuur en richtlijnen met AI, zodat complexe klinische vragen sneller onderbouwd kunnen worden. AskAletta – fungeert als AI-zoekmachine voor zorgprofessionals en helpt onder meer bij het raadplegen van richtlijnen, patiëntcommunicatie en het opstellen van e-consulten.

Blinde vlekken voorkomen

De ervaringen van gebruikers laten zien dat de grootste winst niet alleen zit in tijdsbesparing. De tools helpen ook om blinde vlekken te voorkomen, sneller context te vinden bij ingewikkelde vragen en patiëntinformatie begrijpelijker te maken.



Zoals huisarts Sabine Venderbosch over AskAletta zegt: "Dat gaat zo snel dat het ook tijdens het spreekuur kan." En huisarts Sander Gransjean merkt over Expertdoc CDS op dat hij soms verrast wordt door een advies en zich realiseert "dat ik kennelijk een blinde vlek had."

Kritisch blijven nodig

Tegelijkertijd benadrukken zij dat een kritische houding bij het gebruik van AI-tools noodzakelijk blijft. Transparantie over bronnen en controle door de zorgprofessional blijven onmisbaar.



Waarnemend huisarts Eefje Dons gebruikt EvidenceHunt vooral voor klinische vragen waar richtlijnen niet helemaal duidelijk zijn. In haar rol als docent aan de VOHA laat ze huisartsen in opleiding zien dat AI-tools verschillen in kwaliteit en brongebruik, en waarom een kritische blik nodig is. "Betrouwbaarheid vraagt om transparantie."

Lees het volledige artikel in ICT&health editie 3, 2026 en in ons online magazine.