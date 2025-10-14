Deltaplan voor toekomstbestendige buurten en ouderenzorg

Wonen, welzijn en zorg worden in Maastricht en Heuvelland beter op elkaar afgestemd in de zogeheten ‘woonzorgzones’. Zeventien organisaties in de regio gaan samenwerken in het Deltaplan om dergelijke zones te kunnen realiseren. Hiervoor krijgen ze financiële steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ: uit de transformatiemiddelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) komt er 33.4 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 30 woonzorgzones te ontwikkelen en uit te breiden.

Het Deltaplan heeft als doel ouderen zo lang mogelijk veilig en gelukkig thuis te laten wonen, met passende ondersteuning in hun eigen buurt. Door samenwerking tussen de professionele zorgverleners en de informele zorg van mantelzorgers, vrijwilligers, buren en studenten ontstaan veerkrachtige wijken waar ouderen zich gesteund voelen. Woonzorgzones zorgen ervoor dat wonen, welzijn en zorg beter op elkaar aansluiten.

Organisaties zoals zorgaanbieders en woningcorporaties werken samen om in de buurt geschikte woningen, welzijnsactiviteiten en toegankelijke zorg te bieden. Het Deltaplan moet ervoor zorgen dat ouderen zich veiliger en meer verbonden in hun wijk voelen. Ook moeten de zorgverleners meer ruimte krijgen om een werk goed te kunnen doen, wat leidt tot meer werkplezier.

Voorbeeld voor andere regio’s

Woningcorporaties dragen bij door betaalbare, zorggeschikte woningen en gemeenschappelijke ruimtes te ontwikkelen. De samenwerking in Zuid-Limburg kan als voorbeeld dienen voor andere regio’s. Met de extra middelen van CZ en VGZ kan het Deltaplan versneld worden uitgerold, met landelijke betekenis voor de ouderenzorg.

Het Deltaplan is een samenwerking van Envida, Krijtland Wonen, Levanto, Maasvallei, MUMC+, Radar, Servatius, Sevagram, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Thuiszorg Groot Limburg, Trajekt, Vitala+, Wonen Limburg, Wonen Meerssen, Wonen Zuid, Woonpunt, ZIO. De aanpak in Maastricht-Heuvelland kan zelfs als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland.

Stepped Care-model

Een ander goed voorbeeld komt van Zorggroep Treant in Drenthe. Dit voorjaar werd bekend dat zij de zorg gaan vernieuwen met een driejarig transformatieplan, dat zowel de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg fundamenteel wil verbeteren. Na goedkeuring van de Snelle Toets door Zilveren Kruis en VGZ vraagt Treant 15 miljoen euro aan IZA-gelden om dit plan uit te voeren. De aanpak richt zich op waardevolle zorg, slimme organisatie en samenwerking in de regio, met als doel de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit te houden ondanks personeelstekorten en een groeiende zorgvraag.

Treant is ook een van de partijen die sinds begin 2024 in vier proeftuinen samenwerken aan oplossingen voor toekomstbestendige ouderenzorg. De proeftuinen zijn gebaseerd op het Stepped Care-model, waarbij zorg in fasen wordt aangeboden, afgestemd op de behoeften van de oudere.