Conny Helder opvolger Diederik Gommers als voorzitter redactieraad

Na drie jaar met scherpe discussies, prikkelende inzichten en een sterke focus op de toekomst van de zorg draagt intensivist bij Erasmus MC, Diederik Gommers het voorzitterschap van de redactieraad van ICT&health over aan voormalig minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. Met de wisseling van de wacht krijgt het officiële kennisplatform voor zorginnovatie een nieuwe impuls: één die verder bouwt op het fundament dat Gommers heeft gelegd, en ook ruimte biedt voor Helders visie op anders organiseren, kennisdeling en innovatie met een menselijke maat.

Voor Gommers stond zijn voorzitterschap in het teken van de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de druk op de zorg. Vanuit de ervaringen in de nasleep van de pandemie richtte hij zich vooral op de vraag hoe technologie kan helpen processen slimmer in te richten. “ICT&health is echt het podium waar alle kennis over zorginnovatie samenkomt, en daaraan wilde ik graag mijn steentje bijdragen,” zegt hij. Volgens hem is het essentieel dat digitalisering en AI worden ingezet zónder daarbij de menselijke interactie te verliezen: “Innovatie is geen totaaloplossing, maar een waardevolle aanvulling die ons helpt zorg te kunnen blijven bieden.”

Helder herkent die urgentie. Vanuit haar jarenlange ervaring in de zorg zag zij hoe anders organiseren, ondersteund door technologie, tot betere resultaten kan leiden. Ze benadrukt dat ICT&health hierin een cruciale gidsfunctie heeft: “We bevinden ons in een soort kennis- en informatie­snoepwinkel, maar je moet wél kunnen selecteren wat relevant is. ICT&health helpt professionals daarbij, en juist daarom draag ik graag aan dit platform bij.”

‘Innovatie moet altijd de mens dienen’

Met haar aantreden krijgt het platform een voorzitter die de zorgtransitie benadert vanuit een combinatie van praktijkervaring, beleidskennis en een uitgesproken toekomstvisie. Helder ziet grote kansen in de verdere ontwikkeling van AI, miniaturisering van technologie en de opkomst van cel- en gentechnologie; ontwikkelingen die volgens haar de zorg radicaal kunnen veranderen. Maar ook zij benadrukt dat innovatie pas waarde heeft als die het leven van zorgprofessionals en patiënten daadwerkelijk verbetert.

Gommers, die overigens wel lid blijft van de redactieraad van ICT&health, geeft zijn opvolger als voorzitter van de redactieraad volop vertrouwen mee: “Conny weet wat ontwikkelingen betekenen voor de werkvloer. Als we innovatie doorvoeren, moeten we het werkplezier scherp in het oog houden, dat is een overtuiging die wij delen.” Helder noemt het een eer om het stokje van hem over te nemen: “Diederik heeft ICT&health verder gebracht als een platform waar kennisdeling centraal staat. Ik hoop zijn verdiensten te evenaren en samen met de redactieraad nieuwe stappen te zetten.”

Met de komst van Helder kiest ICT&health voor continuïteit én vernieuwing. Een frisse blik op de digitale zorgtoekomst, mét behoud van wat volgens beiden het belangrijkst is: innovatie die de mens centraal stelt.