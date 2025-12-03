Zorgvernieuwing fabriek ontwerpt en verbetert transmurale zorgpaden

Drie ziekenhuizen en drie regionale huisartsenorganisaties in Midden-Nederland kunnen na de goedkeuring van hun IZA-transformatieaanvraag beginnen met het uitvoeren van hun plannen voor vernieuwende zorg. Kern van de aanpak is dat patiënten zorg zonder haperingen over de grenzen van instellingen heen moeten kunnen ontvangen. Zorgverleners en inwoners bepalen daarbij de koers: zij weten het best waar de zorg beter, eenvoudiger en passender kan worden georganiseerd.

In de zogenoemde Utrechtse Fabriek bundelen RegiozorgNU, Sterkz.org en UNICUM hun krachten met het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht. De komende twee jaar ontwikkelen zij samen tien transmurale zorgpaden die deze nieuwe manier van samenwerken moeten ondersteunen en de zorg voor ruim één miljoen inwoners structureel moeten verbeteren.

Vier projecten

Binnen ieder zorgpad worden vier projecten opgezet waarin huisartsen en ziekenhuizen gezamenlijk werken aan concrete verbeteringen in hun onderlinge samenwerking en afstemming over de grenzen van organisaties heen. Het doel is de zorg beter rond de patiënt te organiseren, zodat betrokken partijen elkaar gemakkelijker weten te vinden en de zorg efficiënter en toekomstbestendiger wordt. Met deze gezamenlijke werkwijze willen de zorginstellingen ontdekken hoe transmurale samenwerking het best kan worden vormgegeven en zo helpen de groeiende zorgvraag in de regio op te vangen.

Volgens de partijen is samenwerking in de regio niet nieuws. Ook al voor de plannen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), kwamen zorgprofessionals en management uit de verschillende organisaties samen om innovatieve ideeën te toetsen en bestaande initiatieven verder te brengen. Maar de middelen uit het IZA geven ruimte om de initiatieven versneld uit te voeren. Dat doen de partijen vanaf nu onder de naam Utrechtse Fabriek.

Utrechtse Fabriek

Volgens Barend van Dijk, directeur van Sterkzorg, levert deze fabriek in de regio Midden-Nederland voortdurend zorgvernieuwingen op: “We noemen dit een fabriek, omdat we het als een samenwerking zien waar we op gestroomlijnde wijze continu passende zorg ontwikkelen en implementeren. Soms zijn dit geheel nieuwe ideeën, maar veel vaker zijn dit bestaande ideeën.” Van Dijk vertelt dat de ideeën soms allen nog op papier bestaan of op kleine schaal. Er wordt vervolgens gewerkt aan de demonstratiemodellen om deze goed, op schaal en duurzaam te implementeren in de regio.

De productielijnen in de fabriek zijn transmurale zorgpaden (TZP). De focus ligt op zorgpaden waar de meeste impact kan worden gemaakt in de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en andere professionals in de eerste lijn. Van Dijk ziet kansen bij onder meer: beweegzorg, slaapproblematiek, hartproblemen en diabetes. Binnen deze TZP’s starten ze daarom pilots in wijken en subregio’s, die na bewezen succes vervolgens worden opgeschaald.

Transmurale datakoppeling

Begin dit jaar schreven we ook over transmurale datakoppeling en hoe dat kan bijdragen aan verbeterde hartzorg. Dankzij de digitale transmurale datakoppeling krijgen huisartsen en medisch specialisten gezamenlijk inzicht in patiëntuitkomsten over de volledige zorgketen. Hierdoor kunnen zij de kwaliteit van zorg nauwkeuriger meten en gerichter verbeteren. Deze datakoppeling is opgezet door het Nederlands Hart Netwerk, waarin huisartsenorganisaties Pozob, Stroomz en Meditta samenwerken met de ziekenhuizen: het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC, Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Sint Jans Gasthuis.