Demonstrator Project: betere en meer gepersonaliseerde behandeling

Attivare Therapeutics sluit zich aan bij Oncode Accelerator om een nieuw Demonstrator Project te starten. Dat maakte de Amerikaanse biotechspin-off van het Wyss Institute van Harvard begin december bekend tijdens de Oncode Accelerator Summit. In het project worden Attivare’s innovatieve vaccinatietechnologie en Organ-on-a-Chip-technologie samengebracht om effectievere behandelingen te ontwikkelen voor moeilijk behandelbare vormen van kanker, via intensieve samenwerking tussen fundamenteel onderzoek en klinische toepassing binnen internationale consortia van onderzoekers.

Oncode Accelerator wil met dergelijke publiek-private samenwerkingen de vertaalslag van laboratorium naar patiënt versnellen, juist bij kankers waarvoor bestaande therapieën tekortschieten. De samenwerking, geïnitieerd door het Amerikaanse bedrijf Attivare Therapeutics, is inmiddels geformaliseerd door het ondertekenen van een Demonstrator Project-overeenkomst.

Oncode Accelerator wil de huidige situatie voor oncologiepatiënten doorbreken door innovaties te integreren in de vroege ontwikkeling van therapieën. Gesteund door het Nationaal Groeifonds, brengt Oncode Accelerator topwetenschappers, biotech bedrijven en industriepartners samen. Dat moet ervoor zorgen dat er sneller en beter nieuwe kankertherapieën worden ontwikkeld met minder risico op falen in dure klinische studies. Via Demonstrator Projects krijgen onderzoekers toegang tot gedeelde kennis, technologie en infrastructuur.

Moeilijk te behandelen tumoren

Attivare’s technologie is gebaseerd op speciale materialen die geneesmiddelen geleidelijk en gecontroleerd afgeven in de directe tumoromgeving. Hierdoor kan een combinatie van stoffen worden toegediend die het immuunsysteem stimuleren en kankercellen vernietigen. Dit heft als doel een krachtige en langdurige afweer tegen kanker op te bouwen.

In het Demonstrator Project maakt Attivare gebruik van expertise van Oncode Accelerator-ecosysteempartners Amsterdam UMC en MIMETAS. Via MIMETAS wordt Organ-on-a-Chip-technologie ingezet om de natuurlijke omgeving van de tumor na te bootsen. Daardoor kunnen onderzoekers testen en voorspellen of deze nieuwe methode beter gaat werken in patiënten met moeilijk te behandelen tumoren. Naast de samenwerking met MIMETAS benut Attivare ook de uitgebreide expertise van het Amsterdam UMC om het mechanisme, de effectiviteit en de afweerrespons van hun nieuwe aanpak beter te begrijpen.

“Deze samenwerking biedt ons een geweldige kans om samen te werken met partners van wereldklasse en toegang te krijgen tot validatietools die verder gaan dan onze eigen interne mogelijkheden,” zegt Jessica McDonough, medeoprichter en COO van Attivare Therapeutics. “Samenwerken met MIMETAS en Amsterdam UMC is een opwindende stap vooruit voor ons technologieplatform en voor patiënten die dringend betere behandelopties tegen kanker nodig hebben.”

Organ-on-a-Chip-technologie

Onderzoekers gebruiken de Organ-on-a-Chip-technologie, een model dat de menselijke biologie veel realistischer nabootst dan traditionele laboratoriummodellen. Het doel hiervan is om de natuurlijke omgeving van een tumor in het laboratorium tot leven brengen. Voor wetenschappers biedt dit een unieke kans om beter te begrijpen hoe tumoren in de vroege stadia van geneesmiddelenontwikkeling reageren en zich gedragen. Dankzij deze technologie kunnen nieuwe medicijnkandidaten nauwkeuriger worden gescreend, hun effectiviteit worden getest en wordt vastgesteld welke patiëntengroepen er het meest van profiteren.

“We zijn verheugd om deel uit te maken van het Oncode Accelerator-ecosysteem en samen te werken met MIMETAS en Amsterdam UMC,” zegt David Sherris, President en CEO van Attivare Therapeutics. “Hun complementaire expertise in Organ-on-a-Chip-modellen en therapeutische vaccintechnologie versterkt onze missie om baanbrekende programma’s op het gebied van oncologie en immunotherapie te ontwikkelen.”

Internationale samenwerking voor betere zorg

Dit Demonstrator Project laat zien hoe wereldwijde samenwerking en publiek-private partnerschappen innovatie in kankeronderzoek kunnen versnellen. Door gerichte medicijnafgifte, expertise in vaccin-immunotherapie en voorspellende menselijke modellen te combineren, willen Attivare en haar partners nieuwe mogelijkheden creëren voor patiënten die nu weinig baat hebben bij bestaande immuuntherapieën zoals checkpointremmers.

Naarmate het project vordert, versterkt het de belangrijkste doelstelling van Oncode Accelerator: betere en meer gepersonaliseerde behandelingen voor kankerpatiënten wereldwijd.

DNA verplaatsen

In september schreven we ook over een ander samenwerkingsinitiatief waarbij Oncode Institute samenwerkt met onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek. Zij hebben een methode ontwikkeld waarmee ze kunnen bekijken wat er gebeurt als stukken DNA worden verplaatst. Met de nieuwe techniek knippen, draaien en verplaatsen ze stukken DNA, soms over grote afstanden. Op die manier kunnen onderzoekers voor het eerst op systematische wijze onderzoeken hoe de locatie van DNA de functie van genen beïnvloedt.