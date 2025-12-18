Tesorion en Nassau420 bundelen krachten tegen hybride dreigingen

Cyberaanvallen, fysieke verstoringen en misbruik van informatie komen steeds vaker gelijktijdig voor. Zeker voor kritieke sectoren als zorg, energie en overheid vraagt dat om een nieuwe kijk op veiligheid en weerbaarheid. Cybersecuritydienstverlener Tesorion en weerbaarheids- en performance-expert Nassau420 introduceren daarom Task Force Hybrid Shield: een geïntegreerd programma dat organisaties helpt zich voor te bereiden op zogeheten hybride dreigingen.

Met Task Force Hybrid Shield combineren de twee partijen voor het eerst in Nederland cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid in één samenhangende aanpak. Het initiatief richt zich op organisaties met een cruciale maatschappelijke rol, waaronder zorginstellingen, water- en energiebedrijven, logistieke knooppunten, datacenters en (semi)overheden.

Inspelen op nieuwe wetgeving

De timing van het programma is niet toevallig. In 2026 treden de Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten (Wwke) en de Cyberveiligheidswet (Cbw, gebaseerd op NIS2) in werking. Deze wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor weerbaarheid expliciet bij bestuurders. Zij moeten aantoonbaar maken dat hun organisatie voorbereid is op verstoringen, zowel digitaal als fysiek.

Task Force Hybrid Shield speelt hierop in door bestuurders, managementteams en crisisteams te begeleiden bij het herkennen, testen en versterken van hun weerbaarheid tegen gecombineerde dreigingen. Niet alleen technologie, maar ook processen, besluitvorming en menselijk gedrag staan daarbij centraal.

Eén geïntegreerde benadering

Wat Task Force Hybrid Shield onderscheidt, is de integrale aanpak. Tesorion brengt diepgaande expertise in op het gebied van cyberdetectie, incidentrespons en risicobeheersing. Nassau420 vult dit aan met kennis van fysieke beveiliging, menselijke weerbaarheid en besluitvorming onder druk, mede ontwikkeld door professionals met een achtergrond in de Special Forces.

Binnen het programma worden realistische scenario’s uitgewerkt waarin cyberaanvallen, fysieke incidenten en organisatorische zwaktes gelijktijdig optreden. Via trainingen, simulaties en oefeningen ervaren deelnemers hoe deze dreigingen elkaar kunnen versterken en welke impact dat heeft op de continuïteit van hun organisatie.

Van bewustwording naar handelingsvermogen

Volgens Daan Dohmen, founder en CEO van Nassau420, worstelen veel organisaties met de vraag waar te beginnen. “Door onze realistische fysieke en organisatorische scenario’s te combineren met de diepgaande cyberdetectie en -respons van Tesorion, maken we de impact van hybride aanvallen zichtbaar en trainen we bestuurders en crisisteams om daar onder druk mee om te gaan.”

Ook Eric van Gend, CEO van Tesorion, benadrukt de urgentie. “Nederland is momenteel nog erg kwetsbaar voor hybride dreigingen. Dat vraagt niet om paniek, maar wel om urgentie en daadkracht. Wat Task Force Hybrid Shield uniek maakt, is dat we fysieke toegang, menselijk gedrag en cyberaanvallen met één geïntegreerde aanpak benaderen. Daarmee maken wij het mogelijk voor kritieke organisaties in Nederland om zich aantoonbaar voor te bereiden op hybride dreigingen.”

Relevantie voor de zorg

Voor de zorgsector is hybride weerbaarheid extra relevant. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn sterk afhankelijk van digitale systemen, terwijl fysieke toegankelijkheid, beschikbaarheid van personeel en continuïteit van zorg letterlijk van levensbelang zijn. Een cyberincident kan direct gevolgen hebben voor patiëntenzorg, zeker als dit samenvalt met fysieke of organisatorische verstoringen.

Task Force Hybrid Shield biedt zorgorganisaties een manier om deze complexe samenhang inzichtelijk te maken en structureel te verbeteren. Daarmee sluit het programma aan bij de bredere beweging richting digitale weerbaarheid, bestuurlijke verantwoordelijkheid en geïntegreerde veiligheidsstrategieën in de zorg.

Met de lancering van Task Force Hybrid Shield zetten Tesorion en Nassau420 een stap richting een meer realistische en samenhangende benadering van veiligheid. Niet als losse disciplines, maar als één geheel waarin technologie, mensen en organisatie samen bepalen hoe weerbaar een organisatie werkelijk is.