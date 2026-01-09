Desinfectierobot, digitale triage, bestuurswisselingen en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een pilot met een desinfectierobot bij het Isala, een onderzoek naar de ervaringen met digitale triage en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het HagaZiekenhuis en zorgverzekeraar VGZ. Verder ook aandacht voor een nieuw EvT-lid bij het Antoni van Leeuwenhoek en de aanstaande nieuwe directeur-bestuurder van Pharos.

SAM desinfecteert het Isala

Het desinfectieteam van Isala voert een pilot uit met desinfectierobot SAM, die ruimtes met UV-C-licht desinfecteert na handmatige schoonmaak. De pilot vindt plaats op de Acute Opname Afdeling en is bedoeld om het desinfectieproces efficiënter, kwalitatief beter en duurzamer te maken. SAM kan in meerdere situaties worden ingezet als alternatief voor desinfectie met waterstofperoxide. De robot brengt zelfstandig de ruimte in kaart, straalt UV-C-licht uit om micro-organismen te doden en controleert of alle plekken voldoende zijn behandeld. Het proces is live te volgen via een tablet.

Het team kan direct feedback geven, waarbij bij problemen snel contact wordt gelegd met leverancier Loop Robots. Die korte communicatielijnen worden als zeer waardevol ervaren. Veiligheid staat centraal: tijdens het desinfecteren mag niemand de ruimte in en geven blauwe lampen aan dat SAM actief is.

Resultaten tot nu toe zijn positief: testen tonen aan dat micro-organismen effectief worden geëlimineerd. Bovendien is SAM goedkoop in gebruik, omdat hij alleen elektriciteit verbruikt en geen chemicaliën nodig heeft. De pilot duurt een jaar en wordt tussentijds geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten kan SAM later ook op andere afdelingen worden ingezet.

Onderzoek digitale triage

Vliegwiel doet onderzoek naar hoe patiënten digitale triage bij de huisarts ervaren. Met dit onderzoek wil Vliegwiel inzicht krijgen in wat goed werkt en wat verbeterd kan worden, om digitale triage toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Patiënten met ervaring met digitale triage worden uitgenodigd om vóór 28 februari een korte vragenlijst in te vullen, wat ongeveer vijf minuten kost. Zorgverleners kunnen hun patiënten attenderen op het onderzoek door een flyer te downloaden en deze te delen in de wachtkamer, op een scherm of via de website van de praktijk.

Samenwerking HagaZiekenhuis en VGZ

Het HagaZiekenhuis en Coöperatie VGZ hebben een driejarig contract gesloten tot en met 2028, met als doel toekomstbestendige, kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. De overeenkomst biedt zekerheid aan VGZ-verzekerden en ondersteunt het HagaZiekenhuis bij verdere zorgtransformatie.

Om de groeiende zorgvraag en personeelstekorten aan te pakken, zetten beide partijen in op vernieuwing en passende zorg, met focus op onder andere het Hartcentrum, het JulianaKinderziekenhuis, longoncologie, hemato-oncologie en de inzet van AI. Daarnaast krijgt HagaDirect ruimte om planbare zorg met korte wachttijden te leveren. Ook Spoedzorg Zoetermeer speelt een belangrijke rol, met een vernieuwend samenwerkingsmodel dat sneller en efficiënter spoedzorg mogelijk maakt en als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s.

Nieuw RvT-lid AvL

Per 1 januari 2026 is Monique Valentijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek. Zij volgt Marcel Levi op, die sinds 2018 toezichthouder was. Volgens RvT-voorzitter Piet van der Slikke brengt Valentijn brede bestuurlijke ervaring, een innovatief perspectief op patiëntenzorg en een sterke focus op maatschappelijke impact mee, waarmee zij een waardevolle aanvulling vormt voor de Raad van Toezicht.

“Werken aan kwaliteit van zorg zit in het hart van het Antoni van Leeuwenhoek en in het mijne. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de excellente topklinische, oncologische zorg en onderzoek die geleverd wordt in het Antoni van Leeuwenhoek. En zo de nationale én internationale positie van het instituut verder te versterken”, aldus Monique.

Nieuwe directeu-bestuurder Pharos

Tamara Pieterse start op 12 januari als nieuwe directeur-bestuurder van Pharos. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring mee en heeft een brede achtergrond in de zorg, onder meer bij UWV, Zorgbalans, ActiZ en Achmea. Pieterse volgt Patricia Heijdenrijk op. In de tussenperiode stond Pharos onder leiding van interim directeur-bestuurder Wendela Hingst, die samen met Heijdenrijk wordt bedankt voor haar inzet.

"De missie en doelstellingen van Pharos sluiten naadloos aan bij mijn persoonlijke drijfveer: iedere dag bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid(szorg) in Nederland. Ik kijk ernaar uit om samen met de collega’s van Pharos en samenwerkingspartners te werken aan gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Met daarbij nadrukkelijk veel aandacht voor toegankelijke zorg en inclusieve preventie", aldus Tamara.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.