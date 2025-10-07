Diakonessenhuis zet in op hybride zorgpaden

Op veel plekken wordt gezocht naar manieren om patiënten te ondersteunen bij digitalisering. Vaak begint dit bij zorgverleners met goede ideeën voor hun patiëntengroep. Zo ontstaat het risico dat je in één ziekenhuis een wildgroei aan vergelijkbare apps krijgt. In sommige van die apps kan de patiënt vragen stellen, in andere niet. Het overzicht voor de patiënt verdwijnt dan, maar ook voor een ziekenhuis zoals het Utrechtse Diakonessenhuis. Reden voor dit stads- en streekziekenhuis om de afgelopen jaren in te zetten op een andere werkwijze: het realiseren van een basis die bestaat uit flexibel inzetbare technische producten én een bijbehorende aanpak om de zorg daarmee te ondersteunen.

“Op basis van deze toolbox voeren we het gesprek met onze patiënten en medewerkers”, vertelde Informatiemanager Stijn Sadee van het Diakonessenhuis in een recente editie van ICT&health over de ontwikkeling van hybride zorgpaden. “We doorlopen de reis van de patiënt en onderzoeken vervolgens gezamenlijk de verbeterpunten. Hoe zit de patiënt erbij? Wat heeft die nodig? Wat hebben wij van hen nodig? Hoe ondersteunen we het zorgproces? En hoe zetten we die technische basis in om dat optimaal te doen?”

Meer dan som der delen

Het resultaat is een hybride zorgpad waarin de gecombineerde inzet van technieken meer effect heeft dan de som der delen. Bovendien kunnen we op deze wijze ook beter opschalen als daar behoefte aan is. Een praktijkvoorbeeld uit het Diakonessenhuis betreft kinderartsen die veel herhaalbezoeken kregen van ouders die hen consulteerden over hun spugende baby’s.



“We zagen dat ouders na het eerste consult nog met veel vragen weggingen”, illustreert Sadee. “Door hun behoefte centraal te stellen en hen voor dat eerste consult al een digitale vragenlijst te sturen, ontdekten we dat we niet alleen het aantal herhaalconsulten naar beneden konden brengen, maar óók dat we dat eerste consult veel effectiever konden benutten. Ouders gingen dus met betere handreikingen naar huis, terwijl we vooral de bestaande mogelijkheden efficiënter hoefden in te zetten, zoals digitale vragenlijsten.”

Digitalisering vergroot efficiency

Tanja Oostergo, internist/oncoloog in het Diakonessenhuis, is volop bezig met het ontwikkelen van een hybride zorgpad voor patiënten met borstkanker. Ook hier hoopt men het spreekuur efficiënter te kunnen benutten door digitale mogelijkheden goed in te zetten. “We zijn geen groot ziekenhuis en worden gewaardeerd om het laagdrempelige en persoonlijke contact, waardoor hybride zorgpaden ook echt bij ons als ziekenhuis passen. Deze innovatie van zorg draagt namelijk bij aan het in stand houden daarvan.”



Als oncoloog ziet Tanja een grote variatie aan ziektebeelden. “Ik schakel de hele dag van borst- naar darm- en van darm- naar prostaatkanker, en weer terug. Je zou het liefst willen dat iedere patiënt automatisch de juiste informatie krijgt aangeboden via het patiëntenportaal, zonder tussenkomst van mij als arts. Maar voorlopig is dat nog een uitdaging en zijn artsen nog echt nodig als regisseur. Ik geloof erg in de innovatie van zorg, maar zie soms ook met lede ogen aan hoeveel harder andere bedrijfstakken vooruitgaan in vergelijking met de medische wereld.”

